Burger King har startet med taco

Men kommer taconyheten til Norge?

NEW YORK (Nettavisen): I USA reklameres det for tiden med at Burger King tilbyr taco. Se video øverst i saken.

For bare én dollar, eller like rundt ni kroner, kan man kjøpe taco på den populære burgerkjeden.

Den nye tacoen ble lansert her i USA begynnelsen av juli i år under navnet «$1 Crispy Taco».

- Vi har hatt stor suksess med taco på våre restauranter på Vestkysten, og visste at det var på tide å ta denne Vestkyst-favoritten ut over hele landet, sa Chris Finazzo, Burger King's Nord-Amerika-president, da tacoen ble lansert, ifølge Business Insider.

Kommer Bruger King taco til Norge?

Nettavisen har vært i kontakt med Burger King i Norge for å høre om det er aktuelt for burgerkjeden å tilby taco også til norske kunder.

- Vi drar ofte læring og inspirasjon fra andre markeder til produktlanseringer i Norge, dersom det passer den norske gane og vår kultur.

- Selv om Taco generelt sett er et kjærkomment produkt i Norge, har vi ingen umiddelbare planer om å lansere Crispy Taco i Burger King Norge per dags dato, opplyser Heidi Moss, Marketing Manager i King Food, Burger Kings norske driftsselskap, til Nettavisen.

Moss opplyser at hun ikke er kjent med hvordan produktet har blitt mottatt i USA.

Får bunnkarakter

Et raskt søk på Google viser at tacoen fra Burger King ikke får all verdens gode kritikker. Business Insider testet tacoen fra Burger King opp mot tacospesialisten Taco Bell, og skriver at Burger King ikke var i nærheten.

Avisen Houston Chronicle ga taconyheten bunnkarakteren i konkurranse med både Taco Bell og Jack In The Box, som begge tilbyr taco.

Nettsiden The Takeout var heller ikke positive, og skriver at «Burger King vinner taco-kappløpet mot bunnen»..

Det er ikke første gang Burger King selger taco, de gjorde det sist gang i 2010.