Bussjåførene har fått nok: - Nå må elbilene ut av kollektivfeltet

- Elbilene må ut av kollektivfeltet. Matpakkekjøringa ødelegger.

Knut Andvord er sjåfør i Norgesbuss og kjører daglig bussen mellom Drøbak og Oslo Sentrum. Han forteller om en hverdag med mye kø, og er krystallklar på årsaken:

- Tirsdag denne uka kjørte jeg fra Drøbak 06:13 om morgenen. Det var kø i kollektivfeltet allerede fra Katten (på Mosseveien, ved Nordtrand, red.anm) . Ruten tok 11 minutter ekstra. Rett før klokka sju er er det fullt av elbiler i kollektivfeltet, sier Andvord.

Kjeft og irritasjon

Det er tettest før 07:00, fordi elbilene da kan kjøre uten passasjer i kollektivfeltet, forteller Andvord:

- Hver dag er det sånn. Vi er fort 10-15 minutter forsinka ut av Mosseveien. Bussene har 40-50 mennesker om bord, og vi blir i hvert fall 10 minutter forsinket inn til byen.

Stemningen er uggen, og elbiler i kollektivfeltet er et daglig diskusjonstema blant sjåførene, forteller Andvord, som har sett seg lei på at elbilene får lov til å lage kø som forsinker bussene:

- De er i veien for oss. Det skaper irritasjon for kundene og et stressmoment for sjåførene. Vi får kjeft av kundene, og folk rekker ikke overganger på grunn av dette fordi det ikke er plass til oss i byen. Det er problemer også i Dronning Eufemias gate på grunn av elbiler og andre som ikke har noe der å gjøre.





- Misforstått miljøpolitikk

- Vi oppfordrer de rødgrønne partiene som nå skal gå inn i byrådsforhandlinger i Oslo om å jobbe for å få elbilene ut av kollektivfeltene, slik at kollektivtrafikken inn, ut og gjennom Oslo blir mer effektiv, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Særordningen for elbiler skaper flere problemer enn kø, påpeker Jensrud:

- I tillegg bidrar det at elbilene bytter fil til at bussen må bremse ned eller det det kan oppstå farlige situasjoner, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Han forteller om mange henvendelser fra fortvilte bussjåfører, som rett og slett er lei av å ikke kunne gjøre jobben sin.

- Det er misforstått miljøpolitikk når elbilene får lov å hindre bussene, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.





- To elbiler tilsvarer busspassasjerer

Jensrud tror mange passasjerer deler frustrasjonen som bussjåførene føler ved at de aldri kommer fram på den tiden de egentlig skal.

- To elbiler tar opp samme plass som en buss med 50 passasjerer, da gir det seg selv hva som er mest fornuftig å prioritere, fortsetter Jensrud.

- Folk kommer for seint på jobb eller rekker ikke fotballtreningen med jentungen på ettermiddagen, fordi bussen er forsinket. I tillegg rekker ikke bussjåførene å ta matpause eller toalettbesøk, fordi de kommer alt for seint inn til holdeplassene, sier Jensrud.

FOR TIDLIG: Det er for tidlig å konkludere med at vi bør innføre et generelt elbilforbud, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Bussen skal frem

– Jeg tror alle er enige om at det viktigste er at bussene kommer frem når de skal, og vi tar på alvor det Yrkestrafikkforbundet nå sier. Bilene skal ikke være til hinder for bussene, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til Nettavisen.

Hun peker på at biltrafikken generelt må kraftig ned fremover om målet om å bli verdens første utslippsfrie storby skal nås. Men hun vil ikke lande på elbil-forbud i kollektivfeltet med det første:

- Vi følger utviklingen tett, og vurderer løpende tiltak for å sikre at bussene kommer frem. Jeg vil også ta dette opp med Statens vegvesen som har ansvaret for riksveiene, for å få oversikt over situasjonen og hva som kan gjøres for at bussene skal komme raskere frem. Men det er for tidlig å konkludere med at vi bør innføre et generelt elbilforbud, sier Berg.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen synes ikke et generelt forbud er veien å gå.

– Når det blir fullt, finnes det praktiske løsninger for å begrense antallet elbiler. Dette bør avgjøres fra kollektivfelt til kollektivfelt. Der det er plass, bør vi bruke plassen effektivt, både for å redusere køen på veien totalt og for å fremme elbilsatsinga som er viktig for Oslo, sier Bu til NTB.