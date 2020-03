Butikk-nekt og karantene: Minst en ukes ventetid for nettbestilt mat

Det kan bli vanskelig å holde seg unna butikken når mange er i karantene - nettbutikkene kan bare hjelpe noen få.

- For alle som er i karantene så er det viktig å huske på at de ikke skal i butikken, sa statsminister Erna Solberg søndag.

Men mens myndighetene ber alle i karantene om i størst mulig grad å holde seg unna butikker, er kapasiteten sprengt i de eksisterende nettbutikkene for dagligvarer - som jo kan løse handlefloken.

Nå viser det seg at permitterte fra andre bransjer kan øke kapasiteten for nettbutikkene, slik at ventetiden kan kortes ned.

Ni dager å vente

Den største nettbutikken for mat, kolonial.no, tilbyr sine tjenester bare på Østlandet. Trenger du mat i løpet av kort tid, må du se deg om etter andre muligheter. Forsøker du å bestille varer fra kolonial.no nå, må du smøre deg med en god porsjon tålmodighet:

- Det stemmer at kapasiteten er sprengt. Du må regne med en ukes ventetid hvis du bestiller nå, sier Karl Alveng Munthe-Kaas, administerende direktør i kolonial.no, til Nettavisen.

Også Meny tilbyr matlevering hjem til folk. Da vi sjekket, var det ni dagers ventetid. Mens den vanlige nettsiden lokker med levering innen seks timer, kan du nå ikke få varer hjem til deg før neste torsdag:

- Det er en enorm pågang og kapasiteten er begrenset, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Les også: Familiebedrift i krise: - Det tar to-tre år før de tapte inntektene er tjent inn

Vurderer døgnåpen varelevering

Før helgen kunne Nettavisen fortelle om storstilt hamstring også fra nettbutikkene - en kunde hadde for eksempel bestilt 400 kilo ris fra Kolonial.

- Det er mye høyere etterspørsel nå enn vi greier å levere, sier Munthe-Kaas.

Når utleveringskapasiteten blir fylt opp for en dag, henvises kunden til neste dag, og så videre. Det er kapasiteten til å plukke varer som er mest forstrukket - ikke utkjøring, forteller Kolonial-sjefen:

- Vi gjør hva vi kan for å øke kapasiteten. Mange i kontakt med oss, og vi er i samtale med en del bedrifter som bemanner ned. Vi håper at vi i løpet av et par uker skal klare å øke tilbudet kraftig, sier Munthe-Kaas.

Les også: Norwegian permitterer 7300 ansatte

Nettbutikken forbereder også utlevering av varer på uvante tider av døgnet.

- Kanskje vi må tilrettelegge for mer ukurante leveringstider. Det er ikke noe problem med varetilførselen, men plukk-kapasiteten er en utfordring. Den øker vi ganske kraftig nå og vi legger på flere skift - det er mulig vi skal tilby utlevering døgnet rundt.

Hyrer inn hotell-ansatte

Kolonial ser nå ser etter bemanning i yrkesgrupper som permitterer. Mandag ettermiddag startet opplæring av den første gruppen permitterte fra andre yrker, i hovedsak hotell- og restaurantbransjen, forteller Louise Fuchs, kommunikajonssjef i Kolonial.no:

- Vi jobber døgnet rundt for å skaffe nok sjåfører og medarbeidere på lager. Vi tar kontakt med ulike bransjer nå som må permittere, og særlig hotellbransjen. Det har vært veldig stor respons veldig kjapt.

Les også: Dramatisk i finansmarkedet: Om kort tid setter Norges Bank norske renter til null

De som hyres inn, hentes via nettverk og vikarbyråer. Mange av dem kommer fra hotellkjeden Choice, forteller Fuchs.

- De kan være i jobb på en dag eller to. Det blir mest på vikar - og timesbasis.

Hotell- og restaurantansatte er organisert i Fellesforbundet, som reagerer positivt på tiltaket:

- Det er veldig bra at de gjør dette. Jeg har ikke hørt om noen tilsvarende bransje som bemanner opp. Det er fint folk kan tilbys jobb, om det så er midlertidig. Hotell og restaurantbransjen skal i gang igjen, så alt som kan generere aktivitet i mellomtiden er positivt, sier André Nerheim, kommunikasjonssjef i Fellesforbundet.

Mens Meny og Kolonial er alene om dagligvare-levering i større stil, er det flere som nå ser sitt snitt til å utvide med nettbutikk. Pølsemaker og slakter Strøm-Larsen på Torshov åpnet nettbutikk mandag, med hjemlevering av kjøttvarer og middager i Oslo-området.