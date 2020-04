Butikkeieren frykter for livsverket: - Jeg har snart ingen penger på konto

Mette Gulsrud har eid og drevet klesbutikken DeFemHjørner på Olav Thon-eide Sandvika Storsenter helt siden senteret ble åpnet.

Mandag 16. mars tok hun den dramatiske beslutningen om å stenge den familieeide butikken, som har ligget på storsenteret helt siden det åpnet høsten 1993. Foreldrene drev fra begynnelsen av 70-tallet en annen klesforretning i Sandvika, som ble lagt ned da den nye butikken kom.

Gulsrud sier hun har erfaring med klær siden hun som 14-åring begynte å jobbe for foreldrene. Hun har satset på det hun kaller klassiske dameklær, med mange gode og fine merke, også norske. Prismessig har hun ligget litt over snittet.

Aldri røde tall

- Vi har aldri hatt røde tall i bøkene, men drevet en sunn og fornuftig butikk, forteller Gulsrud til Nettavisen Økonomi. Regnskapstallene for 2019 er ennå ikke klare, men forretningen omsatte i 2018 for snaue 9,7 millioner kroner med et resultat før skatt på over 900.000.

- Men du valgte å stenge butikken for drøyt tre uker siden, hvorfor det?

- Da regjeringen kom med de strenge tiltakene 12, mars, ble jeg først innmari redd, både for personalet og for kundene. Jeg tenkte at «dette vil jeg ikke være med på», det var det første som slo meg, svarer Gulsrud.

Hun tar seg av det administrative, har to fulltidsansatte og tre deltidsansatte og alle ble permittert med en gang.

Livsverket

- Jeg har betalt for alle varene, men får ikke solgt dem. Verdiene ligger i varelageret. Jeg har holdt på i mange år og aldri hatt en betalingsanmerkning, dette er livsverket mitt, sier Gulsrud.

Hun sier DeFemHjørner kjøper inn klær i to hovedbolker gjennom året.

- Vi kjøper i hovedsak kontraktsfestede varer et halvt år i forveien to ganger i året. Klær som skal selges ut før sommeren, leveres 1. januar og utover, mens høst- og vinterklær kommer kommer fra august.

Kontoen er tom

- Men reservene våre ligger i varelageret, og snart har jeg ingen penger på konto. Jeg taper 30.000-50.000 kroner i dagen i omsetning. Herregud, jeg blir vel snart tvunget til å åpne, sukker Gulsrud.

- Hvordan skal du klare deg, frykter du konkurs?

- Ja. det er klart en mulighet. Vi har i alle år drevet en god butikk, betalt våre skatter og har oppspart en egenkapital gjennom mange år, svarer Gulsrud.

Hun sier de aldri har benyttet kassekreditt før nå, en kreditt som hun personlig er ansvarlig for.

- Derfor har jeg etter hvert kunne betale mine varer kontant ved levering for å benyttet meg av rabatter fra leverandørene på opptil 4 prosent hvis jeg betaler innen ti dager. Dette er viktige bidrag til driften av en selvstendig butikk i dag.

Fort tomt

Med loven i hånd satte regjeringen 12, mars stopper for frisørsalonger, neglesalonger, spisesteder osv, mange av de tilbudene som finnes på storsentret.

- Det ble fort tomt i gangene. Jeg har jevnlig vært innom Sandvika Storsenter og sett alle de stengte dørene og hva slags publikum som er der. Det er veldig få folk, du kan nærmest høre et ekko i gangene, sier butikkeieren.

Men slik er det ikke på andre sentre. Gulsrud har gått hardt ut på Facebook og kritisert det store kjøpesenteret CC Vest noen kilometer unna for en helt annen holdning.

«Og så er det noen som stenger ned virksomheten og har trua på det Syntes dette er egoistisk og skremmende Leser også om super omsetning på CC vest. Jeg var så vidt innom på onsdag og så det selv. Hvor er dugnadsånden ????», skrev hun i et innlegg 5. april.

Kjempefrustrert

- Butikker på andre sentre har nærmest hatt rekordomsetning i påsken, hva tenker du da?

– Jeg blir kjempefrustrert. Når jeg går på CC Vest, ser jeg at det nærmest er «stinn brakke». Men hjertet mitt ligger mitt i at jeg ikke kan åpne.

Tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen ved Oslo universitetssykehus ville ha stengte kjøpesentre i påsken. Hun advarte nylig mot at koronavirusetkan overleve på klær i mange dager. Gulsrud er også redd for det samme.

- Og en ting er klær, hva med knaggene i forretningene, gylfene i buksene… Det står Antibac ved inngangen til forretningene på CC Vest, det virker veldig fint. Men koronaviruset smitter ved dråpesmitte, og folk tar hendene under nesa.

- Jeg er helt i sjokk, fordi CC Vest oppfattes som et nærsenter og et hyggelig senter, at her kjenner vi folk, sier Gulsrud.

Redsel

- Hvor bekymret er du for smitte i butikken?

- Jeg er kjempebekymret for det, det er hovedårsaken til at jeg stengte. En bekjent av meg har vært syk i 13 dager med 39,5 i feber. Jeg har ikke lyst til å bli syk og føler engstelse og redsel for mine ansatte. Butikksjefen min har små barn og kan ikke stå i det.

- Jeg har ikke samvittighet til dette og stengte derfor så fort jeg kunne. Jeg har utbetalt lønn til de ansatte, men kassa er tom etter forhåndsbetalte varer og Olav Thons høye minimumsleie. Andre påløpende kostnader truer faretruende butikkens videre eksistens.

Gulsrud har valgt ikke å satse på netthandel, men har fridd til kundene på sosiale medier og spurt om de kan lage individuelle avtaler for å få til noe salg. Flere av kundene er lojale og kommer forhåpentlig tilbake.

Tvinges?

- Jeg har tilbudt kundene å ta kontakt, men det er ikke så mange som gjør det. Akkurat nå vet jeg ikke hva jeg gjør, men jeg tror snart jeg blir tvunget til å åpne igjen, sier en oppgitt butikkeier.

Butikkeieren er spent på redningspakken fra regjeringen, og en hjelpende hånd fra utleier men ser ikke lyst på fremtiden for varehandelen.

- Det blir mange konkurser, det er helt sikkert.