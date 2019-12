Butikkene tømmes for julevarer: - Helt enorm pågang

Julegodterihyllene tømmes av kunder som vil sikre seg billige varer til høytiden. Det er spesielt én type vare folk ikke kan få nok av.

I flere butikker Nettavisen har vært innom, har det vært tomt i hyllene hvor prisene på julevarer er svært lave. Priskrigen har ført til at folk har gått amok på julehandelen.

- Det har vært stor etterspørsel etter julevarene, og det er en del butikker som har gått tom for marsipangriser og gløggmiks, forteller kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Kundefavoritt

Også hos Extra, som er Coops lavpriskjede, er julemarsipan en vinner.

- De tre første dagene denne uken solgte vi 180 prosent flere marsipangriser med sjokolade sammenlignet med i fjor. Ser vi på marsipanpølser fra Nidar er økningen hele 188 prosent, mens liten julegris økte med 148 prosent, forteller kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

- Det er rekordsalg hos Extra, legger han til.

Rema 1000 opplever også pågang fra kundene når det gjelder julemarsipan.

- Vi har solgt nesten like mye av for eksempel marsipangriser som vi gjorde de tre siste ukene i fjor, sier prissjef Daniel Lohne Sorteberg i Rema 1000.

Han legger til at de begynner å bli litt presset på sesongprodukter som kun selges til jul.

PRISKRIG: Lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra kjemper om å vinne kundene i førjulstida. Her er kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi og kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge. Foto: Kiwi/Coop

Utsolgt hos leverandøren

Det varierer selvsagt fra butikk til butikk på hvilke varer som er utsolgt, men blir det tomt, er det ikke noe å gjøre med.

- Det har vært litt lite marsipangriser noen plasser. Det produseres jo et visst volum av julevarer, og vi kan ikke alltid etterbestille om det blir tomt for sesongvarer, forklarer Aakvag Arvin.

Hun legger til at det er veldig vanskelig å på forhånd spå hvilke julevarer som vil bli mest populære fra år til år. Men hun påpeker at selv om det blir tomt av en type julemarsipan, har de flere andre varianter å velge mellom.

- Leverandøren er nå utsolgt for de mest populære marsipanproduktene, opplyser Kristiansen i Coop Norge.

TOMT: På Kiwi i Brugata i Oslo var det torsdag kveld tomt for de små julemarsipangrisene. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Han forteller at Extra-kjeden fortsatt har mange juleprodukter på lager, og de fleste butikkene har fulle hyller.

- Men det kan være lokale variasjoner, og dermed være tomme hyller noen steder. Det er alltid er utfordrende å beregne så man har nok varer til jul, men ikke så mye at man ikke får solgt alt, forklarer han.

Tøffere enn i fjor

Tidligere denne uken skrev Nettavisen om at butikkene måtte ta grep for å unngå at varene forsvant fra hyllene alt for fort, og at flest mulig skal få benyttet seg av tilbudene.

- Det har vært helt enorm pågang de siste dagene. Vi liker ikke å sette begrensninger, men butikksjefen vil gjøre det dersom butikkene begynner å gå tom for enkelte varer, forklarer Aakvag Arvin i Kiwi.

Pågangen hos Rema 1000 har heller ikke vært liten.

- Vi har hatt massiv kundevekst, så det er jo veldig positivt, forteller Lohne Sorteberg.

JULEVARER: Det er priskrig på flere julevarer i butikkjedene for tiden. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Schiller Tønnessen (Mediehuset Nettavisen)

Kristiansen i Coop Norge forteller at de to første dagene denne uken satte Extra ned nesten 1400 priser i løpet av 48 timer.

- Det er ekstremt. Priskrigen er tøffere i år enn i fjor, sier han.

- Rekordbillig

Selv om prisen på mange varer er veldig lave nå, kan ikke lavpriskjedene si noe om hvorvidt prisene vil bli presset enda mer.

- Vil det bli en opptrapping av priskrigen, og flere varer satt ned i pris?

- Mange varer er rekordbillige, så det er ingen grunn til å ikke handle nå. Kiwi skal være billigst på alle varer uansett sesong, svarer Aakvag Arvin i Kiwi.

JULEGODT: Mye julegodteri har veldig lave priser denne uken. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

- Vi kan ikke kommentere hva vi har planlagt å sette ned av priser i media, svarer Lohne Sorteberg i Rema 1000.

Kristiansen i Coop Norge sier det er noe færre prisendringer torsdag enn de første tre dagene denne uken. Han håper ikke at prisene vil presses ytterligere de neste dagene.

- Det ser ut til at priskrigen begynner å stabilisere seg litt, og det kommer kundene, som er våre medeiere, til gode. Hvis denne galoppen fortsetter, risikerer vi at det blir tomt for enkeltvarer, og det rammer kundene som ikke får alle varene de ønsker seg til jul, forteller han.