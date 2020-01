Butikkjeden Ting er konkurs

Har ti butikker og 83 ansatte i hele landet.

Saken oppdateres.

Kjeden Ting AS er konkurs. Kjeden har tre butikker på Bryggen i Bergen, samt butikk i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Gardermoen, Flesland og Trondheim.

Selskapet har slitt i lang tid og tapte 11 millioner kroner i 2018.

Det var på planlagt å starte en prosess hvor kostnadene skulle kuttet og skipet skulle komme på rett kjøl.

«2019 blir et ryddeår, hvor aggressive kostnadskutt vil bli gjennomført vil bli gjennomført og hvor topplinjen må økes og bruttomarginen styrkes via bedre nettbutikk og kundeopplevelser», heter det årsregnskapet fra 2018.

Det er Skei Holding, som er eid av etterkommerne til den kjente veveren og forretningskvinnen Audhild Viken (1915-2000) som eier selskapet.

Skei Holding driver også Audhild Viken AS, som skal drives videre som før.

- De øvrige butikkene i konsernet ( Audhild Viken AS) blir ikke ramma av dette. Audhild Vikens sine butikker er souvenirbutikker som henvender seg mot turister. Turistmarkedet har en positiv trend, og er ikke utsatt for den krevende situasjonen som er i varehandelen for øvrig med marginpress og økt konkurranse på nett, skriver Audun Viken, styreleder i Ting As og tredje generasjons eier, til Nettavisen..

Det er Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Ting As er