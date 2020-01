Butikkjeden Ting reddet fra konkurs

- De fleste arbeidsplassene blir reddet.

Denne uken ble det varslet at Ting AS er konkurs. Onsdag kveld meldes det at Vikengruppen har inngått samarbeid med familien Holta, som gjennom selskapet HAI Invest AS er blitt medeier i morselskapet Skei Holding AS.

- Skei Holding har gått sammen med en ytterligere sterk finansiell aktør og kjøpt konkursboet Ting AS og vil med det fortsette driften av TING konseptet. Mesteparten av butikkene i Ting-kjeden blir videreført, men avdelingene i Oslo og på Flesland blir lagde ned. De fleste arbeidsplassene blir reddas, skriver Audun Viken, styreleder i Ting As, til Nettavisen.

- Selv om gave og interiørbransjen og Ting AS di siste åra har hatt store utfordringer, er det lagt ned stor innsats for å tilpasse seg den nye markedssituasjonen med endra kjøpemønster. Dette gir et godt utgangspunkt for et framtidig konkurransedyktig konsept. Vi er glade for å kunne tilby våre mange kunder populære gave- og interiørprodukt også i framtida.

Før konkursmeldingen hadde kjeden ti butikker og 83 ansatte i hele landet.

Tre butikker på Bryggen i Bergen, samt butikk i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Gardermoen, Flesland og Trondheim. De i Oslo og på Flesland forsvinner altså, mens resten skal bli værende.

Selskapet har slitt i lang tid og tapte 11 millioner kroner i 2018. Det var på planlagt å starte en prosess hvor kostnadene skulle kuttet og skipet skulle komme på rett kjøl.

«2019 blir et ryddeår, hvor aggressive kostnadskutt vil bli gjennomført vil bli gjennomført og hvor topplinjen må økes og bruttomarginen styrkes via bedre nettbutikk og kundeopplevelser», heter det årsregnskapet fra 2018.

Det er Skei Holding, som er eid av etterkommerne til den kjente veveren og forretningskvinnen Audhild Viken (1915-2000) som eier selskapet.

Skei Holding driver også Audhild Viken AS, som skal drives videre som før.