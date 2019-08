Butikksmell for Olav Thon

Verdien av kjøpesentrene til Olav Thon er mindre verdt, nedskrivningene i andre kvartal er på flere hundre millioner.

Olav Thon Eiendomsselskap la fredag morgen frem tallene for andre kvartal. Og de viser at verdien av konsernets kjøpesentereiendommer i foregående kvartal ble nedjustert med 339 millioner kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges to største kjøpesenter, Strømmen Kjøpesenter i Skedsmo og Sandvika Storsenter i Bærum, samt totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre

Verdien av næringseiendommer, som kontoreiendommer, derimot ble oppjustert i andre kvartal med 163 millioner kroner.

Utgjør mesteparten

Kjøpesentrene til det børsnoterte eiendomsselskapet utgjør 79 prosent av de totale eiendomsverdiene i selskapet.

Konsernets kjøpesentre i Norge hadde i første halvår en butikkomsetning på 21.003 millioner kroner, mot 20.530 millioner i tilsvarende kvartal i 2018, og 11.159 millioner kroner (10.769) i andre kvartal.

I første kvartal ble også verdien av konsernets kjøpesentereiendommer nedjustert, fordi det var lavere etterspørsel etter handelseiendommer som investeringsobjekt.



Leieinntektene øker

Men eiendomsselskapet har klart å øke netto leieinntekter fra 628 millioner kroner i andre kvartal 2018 til 683 millioner kroner i tilsvarende kvartal i år. Resultatet før skatt er imidlertid redusert i perioden fra 628 millioner kroner til 273 millioner.

Det skyldes primært at verdiene av eiendommene i fjor ble skrevet opp, mens i år er de skrevet ned. Det er butikkeiendommene til Olav Thon som har fått smellen, altså kjøpesentrene.

Les også: Olav Thon håver inn millioner på flaskepant uten å pante

I første kvartal satt Olav Thon Eiendomsselskap igjen med et resultat før skatt på 354 millioner kroner, mot 848 millioner i tilsvarende kvartal i 2018.

Rentetap

Den kraftige resultatnedgangen skyldes både lavere vurderinger av eiendommene, samt at eiendomsselskapet må ta tap på inngåtte renteforretninger. Eiendomsselskapene har ofte lån med fast rente, fordi de har inngått leiekontrakter som gjelder i mange år fremover.

Les også: Kjempeår for Thon, mer enn femdoblet resultatet

Selskapene tar opp disse fastrentelånene gjennom å inngå rentekontrakter med bankene. De får ikke ordinære fastrentelån som boliglånskundene, men må bytte et lån med flytende rente over i et lån med fast rente.

Når de lange rentene i markedet faller - som de har gjort i år - og ligger under nivået på disse kontraktene, bokføres dette som tap i resultatregnskapet. I andre kvartal utgjorde denne rentesmellen 46 millioner kroner, i første halvår 96 millioner. I fjor var det derimot store rentegevinster, ettersom markedsrentene steg.



Kun bokføring

Dette er kun en bokføringsmessig nedskrivning og har ingenting med den underliggende driften og likviditeten til selskapet å gjøre. Motsatt fører eiendomsselskapene ( og andre selskaper) en gevinst når rentenivået stiger, som i fjor. Da var det smart å inngå fastrentelån.

Verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ved børsslutt torsdag var 14,8 milliarder kroner. Så langt i år er aksjen opp 5,1 prosent, slik at den har gjort det bedre enn hovedindeksen ved Oslo Børs.

Olav Thon Gruppen AS er den desidert største eieren i Olav Thon Eiendomsselskap og kontrollerer sammen med datterselskaper 71,9 prosent av aksjene. Olav Thon Stiftelsen er eneeier av Olav Thon Gruppen.