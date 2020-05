Bygdøy-villa er Norges dyreste bolig gjennom tidene

Hedgefondforvalter Thor Johan Furuholmen har solgt villaen sin på Bygdøy for rundt 250 millioner kroner. Det gjør boligen til den dyreste som er solgt i Norge.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Furuholmen fikk bygget villaen i 2007. Den har et bruksareal på 1.229 kvadratmeter og ligger ytterst på Bygdøy i Oslo.

Les også: Seks millioner til rådighet? Her får du knøttliten enebolig midt i Oslo

Etter det DN erfarer skal prislappen ligge på rundt 250 millioner kroner, som var prisantydning. Dette gjør det til Norges dyreste boligsalg noen gang. For noen få dager siden ble det tinglyst et sikringspant på 270 millioner kroner.

Salget ble gjort av Nils Nordvik i Nordvik Eiendomsmegling og Anders Langtind i Privatmegleren.

– Kjøper og selger er veldig fornøyd. Dette er en av Norges flotteste eiendommer med en unik beliggenhet på Bygdøy, sier Nordvik.

Les også: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for (+)

Furuholmens villa skal ha kostet 120 millioner kroner å oppføre. Gevinsten er skattefri ettersom det er Furuholmens primærbolig, skriver Finansavisen.

Eiendommen består av to separate bygninger over fem etasjer – to etasjer over bakken, to underetasjer og en kjelleretasje, ifølge DN. Boligen har blant annet svømmehall med spa-avdeling, vinkjeller og trimrom.

Furuholmen er ifølge Kapital listet som Norges 242. rikeste person. Han hadde ved utgangen av 2019 en nettoformue på 1,3 milliarder kroner.

(©NTB)