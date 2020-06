Bygg Fornebubanen - raskere og billigere

Tenk om vi kan bygge et mer fremtidsrettet kollektivsystem til Fornebubanen, raskere og billigere enn det som har vært planlagt i veldig mange år.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det burde få politikere og skattebetalere til å juble.

Den siste oversikten for prosjektet antyder en byggetid på sju år. Prislappen har oversteget 17 milliarder kroner, og det er før man skal bruke knapt seks milliarder kroner på å bygge om Majorstuen stasjon. Nye vognsett for over én milliard kroner må også kjøpes inn.

17 milliarder og sju år?

Det er ingen tvil hos meg om at man trenger et vesentlig bedre kollektivtilbud til Fornebu. Men må det koste 17 milliarder kroner og ta sju år?

Jeg tror vi kan få til en plasseffektiv, underjordisk kollektivløsning til Fornebu raskere og billigere. Av og til skjer det ting som gjør at man kan tenke helt nytt. Er vi beredt når slike anledninger dukker opp?

De siste månedene har Seabrokers (skribenten er tilknyttet dem, red.anm.) og The Boring Company hatt noen tverrpolitiske møter med medlemmer fra transportkomiteen i Stortinget. Formålet har vært å løfte perspektiver om bedre måter å tenke og bygge kollektiv infrastruktur. Vi har tilbudt tilsvarende møter til Oslo og Viken, og stiller gjerne opp med info om de blir nysgjerrige på muligheten til å bygge raskere og billigere.

Se til Las vegas

I Las Vegas bygger nå The Boring Company et tunnelsystem for autonome kjøretøy. Første del av prosjektet er på cirka 1,4 kilometer med tre stasjoner. Prislapp er 52,5 millioner dollar garantert pris, tilsvarende cirka 525 millioner kroner. Hele prosjektet står ferdig på mindre enn to år fra anbudet ble innlevert. Tilbudet fra nærmeste konkurrent var cirka fire ganger så dyrt.

Fornebubanen med sine 8,7 kilometer lengde er cirka 6,3 ganger lenger enn prosjektet i Las Vegas. Men prislappen er hele 33 ganger større. Må det virkelig være så mye dyrere?

Mye har skjedd siden Fornebubanen ble påtenkt

Man skal selvsagt være varsom med å sammenligne ulike prosjekter direkte, men det gir en pekepinn på at det kan være betydelige penger å spare om man utforsker den teknologiutviklingen som har funnet sted de siste årene. Tross alt, da konseptet for Fornebubanen ble vedtatt, var elektriske biler fortsatt en ganske sær greie, autonome kjøretøy var ulovlig og knapt påtenkt i Norge, og The Boring Company var mange år fra å bli opprettet.

Kan åpnes lenge før 2027

Noen frykter at en oppgradering av konsept kan medføre forsinkelse. Jeg er enig i at vi skal unngå det. Derfor burde det være inspirerende å se tempoet til The Boring Company når de bygger tunneler i Las Vegas. Om samme tempo (meter/dag) brukes på Fornebubanen, vil man med én boremaskin bruke drøyt 1,5 år på hele tunnelsystemet. I tillegg tar det tid å bygge stasjonene, men det kan man gjøre parallelt på de ulike lokasjonene. Da kan man åpne en kollektivløsning til Fornebu lenge før dagens plan om 2027.

PC-er fremfor skrivemaskiner

Spørsmålet nå er om politikere er nysgjerrige på troverdige løsninger som kan bygges raskere og billigere. Noen avviser automatisk slike ideer dersom det ikke passer med vedtakene politikerne gjorde for mange tiår siden. Andre omfavner nye ideer og lar seg inspirere, fordi de ikke vil signere en innkjøpsordre for skrivemaskiner rett før PC-selskapet banker på døren.

Jeg håper de nysgjerrige vinner frem. Fagmiljøene bør få et politisk signal om å raskt evaluere nye, gjennomarbeidede løsninger som kan sammenlignes «eple mot eple» mot dagens planlagte teknologiløsning på Fornebubanen.

For å unngå tidkrevende prosesser, kan det forutsettes at man legger til grunn planlagt trasé og stasjonsplasseringer, kapasitetskrav og miljøkrav. Dette trenger ikke ta lang tid.

NY T-BANE: Her skal den nye Fornebubanen etter planen gå, fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Strekningen er på om lag åtte kilometer, og vil få flere nye T-banestasjoner.

Hva har myndighetene å tape?

Seabrokers og The Boring Company har tilbudt å levere en mer detaljert beskrivelse veldig raskt, dersom myndighetene sier de ønsker å evaluere den.

Hva har myndighetene å tape? Kanskje viser det seg at teknologiutviklingen ikke er moden nok til å utfordre teknologivalgene som allerede er gjort. Da kan man gjennomføre dagens prosjekt med god samvittighet.

- Det kommer oss alle til gode

Men jeg tror det er mer sannsynlig at en evaluering vil vise at verden har endret seg såpass siden 2011 at man bør justere på anbudsprosessen og åpne for et teknologinøytralt anbud, hvor kollektivmyndighetene definerer behov og leverandørene beskriver sine løsninger.

Resultatet blir da trolig raskere åpning og lavere kostnad for en kollektivløsning som har vært diskutert i mange tiår.

Det kommer oss alle til gode.