Byr opp til priskrig: Extra kutter prisene på 160 varer

Mandag morgen reduserer Coops lavpriskjede Extra prisene på 160 varer i billigserien Xtra. Dagligvareekspert tror Kiwi følger etter, men er redd Rema ikke klarer å henge på.

- Vi har hatt en stor vekst i salget av de billigste varene, så de er populære blant kundene. Nå er mange i en tøff situasjon og må snu på kronen, og da er det viktig å kutte prisen på de rimeligste varene, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Priskuttet vil ikke være i en bestemt, begrenset periode, men prisene vil bli justert om kjeden får endrede innkjøpspriser og betingelser.

- Vi vil ha prisene lavest mulig så lenge vi klarer, sier Kristiansen.

Prisene på de 160 varene vil bli kuttet med alt fra fem til 37,7 prosent.



Se listen med alle produktene i priskuttet lenger ned i saken.

Les også: Utvider dagligvaresatsing: Her kan bygda handle hele døgnet

Priskrig

Dette er ikke første gang lavpriskjedene kutter prisene under koronapandemien. Kiwi har gjennomført tre priskutt siden april, men disse har vart en begrenset tidsperiode. Både Rema 1000 og Extra fulgte etter og kuttet prisene.

Les også: Kiwi kutter prisene nok en gang: Starter priskrig på over hundre varer

- Er dere inspirert av Kiwis priskutt?

- Nei, det var Extra som i sin tid begynte med priskutt-kampanjer, som kommer i tillegg til våre ukentlige tilbud. Nå er det nok en gang vår tur til å gi et bidrag til kundene, som også er våre medeiere, i en tøff periode, sier Kristiansen.

Les også: Ekspert advarer mot dagligvarekjedenes salgstriks

Erfaringsmessig tror han konkurrentene vil følge etter Extra og gjennomføre et priskutt selv.

- Alt tilsier at når én kjede kutter, følger de andre etter. Jeg vil tro de ser på egne merkevarer og ser om de har lignende produkter de justerer prisene på, sier han, og legger til:

- Dette er bra for kundene!

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Jubileum

Kristiansen forteller at priskuttet er en del av markeringen til et jubileum i Coop.

- Det er nå 40 år siden Coop, som den første dagligvareaktøren, lanserte en egen produktserie med billigvarer under navnet «Blå-hvite varer». Serien skiftet navn til Xtra i 2004, sier han.

Han sier at Xtra-serien er populær blant deres kunder.

- Vi har aldri før solgt så mye av disse varene. På landsbasis har vi solgt varer for over én milliard kroner så langt i 2020, og med priskuttet forventer vi at salget øker ytterligere, sier han.

Les også: Nå har Norgesgruppen endret emballasjen på kjøttet sitt

I Xtra-serien finnes alt fra frysevarer til tørrvarer og frukt og grønt.

- Med denne serien reduserer vi også matsvinnet, fordi det for eksempel er grønnsaker med ulike størrelser og fasonger som kanskje ikke er ideell, men som likevel har god kvalitet, forklarer Kristiansen.

Ifølge Nielsen-rapporten for andre kvartal, som kom i sommer, har dagligvarekjedenes egne merkevarer nå en andel på 17,7 prosent av totalmarkedet, og har økt sin andel med 0,4 prosentpoeng mot tilsvarende periode i fjor.

- I alle Coops dagligkjeder i Norden finnes Xtra som det billigste alternativet, sier Kristiansen.

Her er listen over hvilke varer som kuttes i pris:

- Bekymret for Rema

Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på markedsføring og innovasjon, mener det er helt riktig av Extra å ta et sosialt ansvar og kutte prisene i en vanskelig periode.

- Slike sosiale grep skaper en relativ attraktivitet til leverandøren, som gir dem økonomiske fordeler gjennom økt kundelojalitet, sier han til Nettavisen.

Les også: Så mange kalorier sparer du på å velge lettprodukter (+)

Samtidig synes han det er fint at de hyller «Blå-hvite varer» som fyller 40 år, som Xtra-serien er en etterfølger av.

- Kampanjen de hadde for denne serien da den kom på markedet, var en genistrek, sier han.

BRA GREP: NHH-professor Tor Wallin Andreassen mener det er bra av Coop å gjennomføre et stort priskutt midt under koronapandemien. Foto: Odd Mehus (NHH)

Andreassen forklarer at Coop i reklamekampanjer fortalte at de ikke ville bruke penger på reklame, men heller spare penger for kundene ved å ha blåhvite varer.

- Dette var jo markedsføring og merkebygging av egne varer i seg selv. Dette var et så godt markedsgrep at det fortjener at de hyller serien, sier han.

Les også: Derfor dropper Coop såpe når de vasker handlevognene

Andreassen synes det er bra at Extra svarer Kiwi, som sier at de aldri gir seg på pris, ved å vise at Extra ikke ønsker å komme i skyggen av dem. Han mener Kiwi kan gi innhold til sitt slagord ved å følge etter priskuttet Coop.

Andreassen er mer bekymret for hva Rema kommer til å gjøre, og stiller spørsmål til om Rema å henge med på priskuttene.

- De har slitt med marginene, og det spørs om Rema klarer å svare på dette priskuttet. Hvis de ikke henger med, taper forbrukerne på at det blir mindre priskonkurranse, sier han.

Mandag morgen har Nettavisen kontaktet Kiwi og Rema 1000 for å høre om de følger etter, men har foreløpig ikke fått svar.