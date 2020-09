Byråd Lan Marie Berg grilles: – Trenerte en skandale

Byrådet grilles for søppelskandalen i Oslo. Men høringen blir gjort uten rapporten fra Arbeidstilsynet - som har vært klar i et halvt år.

RÅDHUSET, OSLO (Nettavisen): Oslo kommunes internrevisjon avdekket 290.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten som har ansvar for søppelhåndteringen i Oslo.

I kjølvannet av at lovbruddene ble avdekket, har byrådet blitt beskyldt for å trenere saken og holde tilbake funnene til etter valget.

– Her er det ikke noe å misforstå. Byrådens avdeling har forsøkt å trenere en skandale, konstaterte styreleder Kjersti Løken Stavrum i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN.

Det er bare fire år siden forrige søppelskandale i Oslo. Da var det private Veireno som hadde anbudet. Det ble avdekket 557 alvorlige lovbrudd på arbeidsmiljøloven. Selskapets sjef, Jonny Enger, ble dømt til 120 dager i fengsel.

I den nye søppelskandalen har internrevisjonen i kommunen avdekket 39.000 alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Viktig rapport

Men fredagens høring om saken i bystyret vil gå uten Arbeidstilsynets rapport.

Rapporten var klar i mars. Byrådet skrev i brev tilbake 15. april at de ønsket å utsette rapporten. Det ble overholdt av Arbeidstilsynet, som skjøv rapporten til 1. september i et brev til byrådet den 17. april. Begrunnelsen for utsettelsen fra byrådets side var smittevernhensyn og håndteringen av koronaviruset.

Men den 18. august kommer det en e-post fra seksjonssjef i byrådsavdeling for finans, Per Steinar Aasebø. Der ber byrådet om at Arbeidstilsynets rapport blir utsatt til slutten av september.

– I forbindelse med flytting av årets hovedtariffrevisjon til september, vil sentrale personer i behandlingen av rapporten også være involvert i disse forhandlingene. For å få til en god prosess ved håndtering av rapporten, anmoder byrådsavdelingen om oversendelse av rapporten i slutten av september, står det i e-posten.

Dermed har rapporten ikke kommet med til fredagens høring.

Rødt-politiker Eivor Evenrud reagerer på at byrådet ikke har med rapporten fra Arbeidstilsynet.

– Å gjennomføre en omfattende høring uten det eneste «nye» i saken, fremstår som bortkasta tid, sier Evenrud til Nettavisen.

BORKASTA TID: Rødt-politiker Eivor Evenrud mener det er merkelig at byrådet har bedt om at Arbeidstilsynets rapport oversendes først etter høringen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Hun reagerer på at byrådet har bedt om å få rapporten først fem dager etter høringen.

– Byrådet har bedt om å ikke få rapporten før fem dager etter høringen, en rapport som har vært klar i et halvt år. Hvorfor det?

Under høringen reagerer Fremskrittspartiets Lars Solås på byrådspartienes spørsmål til advokatene.

– Urovekkende at byrådspartiene starter høringen med å bagatellisere lovbruddene som er avdekket, sier han til Nettavisen.