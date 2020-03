Byrådet svikter i dugnaden!

De stilte spørsmål på vegne av mange. Svaret fikk de via media. En hel næring føler seg sviktet, skriver Bjørn Næss i denne kommentaren.

Av Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF)

16. mars ba vi byrådsleder Raymond Johansen (AP) og ordfører Marianne Borgen (SV) om å bistå handel- og servicenæringen i Oslo i å møte utfordringene som koronaviruset gir.

Svaret fikk vi i tirsdag 24. mars - via media.



Sjokkartet svar

Vi tror nesten ikke det vi leser! Byrådsleder Raymond Johansen sendte sin finansbyråd, Einar Wilhelmsen (MDG), på banen for å kommunisere at de står fast ved eiendomsskatten for næringsdrivende, men at den kan utsettes litt.

Betaler du litt sent, så skal du slippe med 3,5 prosent rente.

Samtidig med at Raymond roper høyt om at regjeringen skal finne løsninger og være med på en felles dugnad - svikter han til de grader på å være med på denne selv.

Regjeringen og Stortinget har andre og kanskje kraftigere hjelpemidler enn kommunene, men det betyr ikke at verktøykassen til Raymond er tom.

Den største krisen noensinne

Butikker og restauranter i Oslo og hele Norge opplever den største krisen noensinne. Alle kunder er borte, varelagre er fulle og kreditorer i form av gårdeiere, leverandører og ikke minst stat og kommune krever sine fakturaer betalt.

I denne sammenhengen har andre kommuner forsøkt å komme lokalt næringsliv litt i møte.

Stavanger har nettopp meldt fra til serveringsbransjen at alle krav forbundet med leie av gategrunn er frafalt frem til krisen er avblåst. Parkering i P-husene i Stavanger sentrum er gratis.

Fredrikstad kommune utsetter all omsetningsavgift på skjenking, samt leie av gategrunn til 1. september 2020 (ikke utenkelig at det kommer mer).

Hva skjer i Oslo?

Oslo Handelsstands Forening har fremmet forslag om to hovedgrep:

Reduser kostnadene til bedriftene som sliter mest, og sett inn tiltak som vil få tilbake bylivet snarest mulig når krisen er over.

Helt konkret mener vi at Oslo kommune må fjerne eiendomsskatten for 2020 og la bruk av gaten eller fortauet utenfor egen virksomhet være gratis i 2020. Dessuten; sørg for at alle P-hus i Oslo er gratis på lørdager ut året, og tilby gratis kollektivtrafikk i tre måneder etter at krisen er avblåst.

Minst og annerledes ryker først

De minste forretningene, de nystartete restaurantene og de annerledes tjenesteyterne, vil være de som ryker først. Etterpå vil alle de store også ryke, ettersom kostnadene ikke kan dekkes, og kundene er borte.

Vi har langt over 50.000 ansatte i handel og servering i Oslo, og akkurat nå er de kun sikret gjennom permitteringsregler fra staten, samt kriselån fra finansministeren.

Midt i denne krisen velger du å la en finansbyråd fra MDG å løse Oslos handels- og serveringsbransje med dette presseklippet:

«For å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv som er i en utfordrende situasjon, innvilger Oslo kommune betalingsutsettelse på eiendomsskatt for de som trenger utsettelse og søker om det, og setter ned forsinkelsesrenten».

- Dette kan skje på din vakt, Raymond

I forrige uke rettet du en harmdirrende pekefinger mot regjeringen:

«Det er skuffende at regjeringen ikke vil stille like mye opp for ansatte i hoteller, restauranter og varehandel i Oslo som de gjorde overfor oljearbeidere på Sør- og Vestlandet i 2014», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er nå du kan vise deg som en byrådsleder for hele byen, inklusiv handelen og serveringsbedriftene.

Om ikke kan et konkursras og tap av tusenvis av arbeidsplasser skje på din vakt, Raymond!