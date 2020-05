«Byregjeringssjefen» som blåser i barn og eldre

Hva gjør du som byrådsleder når kommunen du leder styres mot milliardunderskudd? Jo, du kutter i tilbud til barn og eldre - og legger skylda på regjeringen.

Akkurat slik må vi kunne forstå Raymond Johansens uttalelser til Klassekampen for noen dager siden.

Ap-toppen som etter han ble valgt til byrådsleder i Oslo, ikke syntes tittelen var fin nok. Verken for sin egen rolle eller hans nærmeste kumpaner. Byregjeringssjef for en byregjering, var mer passende, fremholdt den tidligere rørleggeren.

Enda mer rør

Siden den gang har det imidlertid bare blitt enda mer rør for den tidligere lederen av Sosialistisk ungdom og Oslo SV.

Ifølge Raymond Johansen ligger Oslo kommune an til et underskudd på formidable 2,4 milliarder kroner i 2020. Korona-viruset må ta skylden for det, hevder hovedstadens øverste folkevalgte.

Raymond Johansen ser ikke bort fra at byrådet må kutte i kommunens tilbud til barnehager, eldreomsorg, skole og sosiale tjenester for å få balanse i regnskapet. Oslos innbyggere vil altså få regningen i form av et svekket tjenestetilbud.

Oslo pensjonsfond utland

Hvor mange millioner hans forsøk på tittelendring kostet fellesskapet vet ingen, men jeg har hørt rykter om 30 millioner.

- Vi har ikke et oljefond vi kan tappe av, sier han som helst vil tituleres byregjeringssjef. Han tilføyer kjapt at han har veldig høye forventninger til revidert nasjonalbudsjett som presenteres 12. mai, og presiserer at Oslo kommune har behov for minst én milliard kroner mer.

Skal vi tro Raymond ville situasjonen altså sett helt annerledes ut om han hadde styringen over Oslo kommunes pensjonsfond utland, og verdien av dette var på nivå med det mer kjente Statens pensjonsfond utland - best kjent som oljefondet.

Ettersom byrådet i Oslo ikke har et slikt fond, mener Raymond at den virkelige regjeringen må gripe inn for å få orden på økonomien i landets største by.

Regjeringen har allerede etablert støtteordninger som vil bidra til at det forventede underskuddet i hovedstaden reduseres med én drøy milliard, men det vil fortsatt stå om lag 1,1 milliard i rødt med minustegn foran.

Dette underskuddet bør også dekkes inn av regjeringen, ifølge byrådslederen.

Vil bruke milliardbeløp

Parallelt med at Raymond tigger om penger fra Erna & Co, foreslo byrådspartiene for bystyret denne uka å bruke over 680 millioner kroner på å bygge nytt Manglerud Bad.

Og de stoppet ikke der. Ap, MDG og SV vil også bruke 250 millioner på å redusere prisen på enkeltbilletter i kollektivtrafikken, og 65 millioner på å kjøpe en privat barnehage.

Byrådet vil altså bruke milliardbeløp på nye prosjekter, samtidig som de ber regjeringen dekke inn et underskudd på samme nivå. Alle de nevnte forslagene ble vedtatt av bystyret. Selv de med minimal matematisk forståelse skjønner at dette ikke henger på greip.

For å illustrere dette enda tydeligere, blir det som om Raymond Johansen skulle satt seg på trappa utenfor Finansdepartementet med pappkrus i hånden, mens han i lomma hadde en avtale om privatvisning av en Bygdøy-villa han tenkte å kjøpe.

Millioner til konsulenter

Ikke med ett eneste ord nevner Raymond å kutte i de mange såkalte bymiljøprosjektene MDG har fått presset gjennom med Arbeiderpartiets velsignelse.

Det er viktigere for byrådet at akademikerne på Nordberg kan sykle i egne sykkelfiler til jobben, enn å ivareta barn og unge på østkanten. Det finnes utvilsomt andre områder å kutte på enn i tjenestetilbudet til barn, ungdom og eldre.

Eksempelvis ble det i 2017 avdekket at 152 personer i Oslo kommune jobbet med ulike former for kommunikasjon.

I løpet av en treårsperiode brukte kommunen over 189 millioner kroner på ekstern kommunikasjon. For ett enkelt prosjekt, som gikk under navnet «visuell identitet», punget Oslo kommune ut med over 13,5 millioner kroner.

Rundt 80 prosent av dette gikk til et PR-byrå, kunne Nettavisen fortelle i fjor høst.

Det kan på mange måter se ut til at Raymond & Co. ikke skjønner omfanget og konsekvensene av korona-pandemien. Byrådet var raskt ute med å innføre nødvendige smittevernstiltak, men minst like kjappe med å få vedtatt økt pengebruk - vel vitende om at kommunen styrer mot et saftig underskudd.

At den samme gjengen er valgt for å forvalte byens økonomi og tjenestetilbud til det beste for innbyggerne, later til å være glemt. Det er ikke korona-virusets skyld, selv om Raymond velger å spille pandemi-kortet og lemper ansvaret over på regjeringen.

Et godt råd nå kan være: «Nå gjelder need to have, ikke nice to have».

