Carew solgte for 29 millioner - nå har han brukt pengene her

John Carew benytter hele salgssummen på Sørenga til å kjøpe en ny luksusleilighet i Homansbyen.

Den tidligere fotballproffen solgte tidligere i sommer en eksklusiv leilighet på Sørenga for 29 millioner kroner. Han bladde i 2017 opp 20 millioner for den 132 kvadratmeterstore leiligheten, som nylig ble overtatt av en bakermester fra Askim.

Finansavisen skriver at Carew har investert hele salgssummen i en ny leilighet i Josefines gate 33, mellom Hegdehaugsveien og Uranienborgveien.

Paret Johnny Dahl og Nina Barr betalte i januar 2019 15,8 millioner kroner for leiligheten. De to eier selskapet Dahlba Eiendom, som har forretningsadresse samme sted.

Dobling

Og paret har siden de tok over i januar i fjor pusset leiligheten betydelig opp. Carew har ifølge Finansavisen vært villig til å betale 29,5 millioner for sitt nye investeringsobjektet, slik at prisen er bortimot doblet i løpet av halvannet år.

Josefines gate 33 var opprinnelig en villa over to etasjer som ble oppført av byggmester Hans Olsen i 1871. Huset ble om- og påbygget i 1875, og en ny ombygging ble foretatt omkring århundreskiftet, slik at bygningen fremstår i jugendstil.