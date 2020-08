Carl-Fredrik (46) har vært permittert siden mars: – Vi omtales og føler oss som en pariakaste

Han har aldri vært permittert eller arbeidsledig før. – Merker at jeg er bekymret.

LIERSKOGEN (Nettavisen Økonomi:) Fredag morgen kom NAV med en ny oppdatering om tilstanden i arbeidsmarkedet. Oversikten over hvor mange som er arbeidsledige har for lengst blitt blant de viktigste indikatorene for tilstanden i norsk økonomi.

De ferske tallene viser at: Ved utgangen av august var det registrert 216 400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken.

Den største delen av nedgangen i arbeidsledigheten kommer av at færre er permittert. Tallene fra NAV viser at 37.000 av de helt ledige og 52.800 av de delvis ledige er permitterte.

Blant de permitterte i statistikken er Carl-Fredrik Grünert (46), som har vært ute av jobben som salg- og eksportansvarlig i MPI Norway siden 17. mars.

Vanligvis reiser han til land som Canada, Chile og Australia for å selge inn selskapets teknologi for rengjøring av oppdrettsanlegg.

De siste fem månedene har han stort sett oppholdt seg i huset i Lierskogen, en kort kjøretur fra Asker.

– Det har vært viktig for meg å holde på rutinene, stå opp om morgenen og gjennomføre rutiner som vanlig. Jeg trener og bruker tid på hobbyene mine, deriblant fuglehundene jeg har, sier Grünert.

Frykter at de arbeidsledige og permitterte blir glemt

46-åringen er ikke fullt så bekymret for den økonomiske situasjonen. Grünert har satt til side penger i flere år, men har stor forståelse av at det er mange andre uten jobb som sliter kraftig økonomisk nå.

– For meg handler det først og fremst om å stå utenfor arbeidslivet. Det er vanskelig, sier han.

ALDRI VÆRT LEDIG FØR: – Jeg har aldri hatt kontakt med NAV tidligere som permittert eller arbeidsledig, men jeg må si at jeg ble imponert. Hele prosessen gikk smertefritt, og dagpengene kom når de skulle. Jeg fikk til og med tilbud om forskudd. Jeg møtte ingen store utfordringer, selv om inntekten selvfølgelig gikk kraftig ned, sier Carl-Fredrik Grünert. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Grünert, som opprinnelig er fra Bærum, setter pris på den norske velferdsstaten og permitteringsordningene i Norge. Samtidig har Grünert en følelse av at det har blitt for enkelt å dytte ansatte som ham selv ut av arbeidslivet. Før koronapandemien måtte arbeidsgiver betale full lønn til de ansatte de første tre ukene. Nå må bedriftene kun betale ut lønn i to dager før staten tar over.

– Det har i mange henseende blitt for enkelt å dytte folk ut i permitteringer, og det blir litt sånn «ute av syne, ute av sinn»-mentalitet i arbeidslivet. Arbeidsgiver blir kvitt brorparten av forpliktelsene sine inntil videre, til tross for at jeg fortsatt formelt er ansatt, sier Grünert.

De store personlige kostnadene ved å stå utenfor arbeidslivet, har han ikke tenkt ofte på før. Grünert har aldri vært arbeidsledig eller permittert tidligere, og sier han føler at det store antallet uten jobb har blitt glemt.

– Folk spør meg «hva, er du fortsatt permittert? Er ikke arbeidsmarkedet kommet i gang igjen?». Nei, det er langt ifra alle som har kommet i gang igjen. Og jeg blir veldig foruroliget av egen situasjon når jeg ser at smittetallene øker igjen. Jeg hadde håpet på en oppstartsmulighet igjen, men nå vet jeg ikke hvilken vei pilen peker lenger, sier Grünert.

Etterlyser mer solidaritet

46-åringen mener det finnes en stor sosial distanse i samfunnet mellom dem som har jobb og dem som ikke har jobb.

– Vi omtales og føler oss som en pariakaste i enkelte sammenhenger, og jeg mener storsamfunnet bør ta dette på alvor, da dette gjør noe med både oss som er berørt og arbeidslivet generelt, både på kort og lang sikt, sier Grünert.

Han tror flere i næringslivet kunne kalt tilbake permitterte helt eller delvis - både av hensyn til motivasjon og kontakt. Arbeidstakerne som kommer tilbake kan bidra til å finne nye innfallsvinkler og nye måter å tjene penger på, mener 46-åringen.

– På papiret er permitteringsordningene til regjeringen gode. Vi lever i et privilegert samfunn. Men de er et tveegget sverd, og for meg som arbeidstaker føler jeg at det er altfor enkelt å dytte folk ut i permitteringer, sier Grünert.

