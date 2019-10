Carl I. Hagen vil kaste bompengestyre

Etterlønnen til sparket Fjellinjen-direktør vekker kraftige reaksjoner. Nå krever Carl I. Hagen at også styret må gå.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi) – Dette er galskap. Her er det leder som har gjort mange feil og brutt regler. Likevel får hun beholde lønnen sin uten å gjøre noe. Dette er typisk for det rødgrønne byrådet, sier Frps Carl I. Hagen til NRK.

Utsagnet kommer etter at det tirsdag ble kjent av administrerende direktør Anne-Karin Sogn i Fjellinjen må gå av etter at en granskning avdekket en rekke ulovlige forhold i selskapet som krever inn bompenger i Oslo og Akershus.

Hyret inn eks-kollega

Blant bruddene som er er avdekket, finner man ulovlige anskaffelser og uryddige ansettelser. Det var Fjellinjens styre som startet granskningen etter at NRK i vår avslørte at Sogn hadde hyret inn sin eks-kollega fra Telenor, Karen Johanne Strømstad, uten noen form for anbud.

På et knapt år, fakturerte Strømstad Fjellinjen for 1,9 millioner kroner.

Men Sogn går ikke tomhendt når hun nå går av som direktør. Med seg ut døren får hun en etterlønn på hele 1,4 millioner kroner. Noe altså Hagen reagerer kraftig på.

Allerede i dag vil han ta saken opp i samferdsels- og miljøkomiteen. Frp-veteranen mener nemlig at også styret må følge Sogn ut døren dersom det viser seg at styret har godkjent etterlønnsavtalen og den i tillegg er juridisk bindende.

- Topp hun får sparken

Også Folkeaksjonen nei bompenger (FNB) er sterkt kritisk til etterlønnsavtalen.

- Det er helt topp at hun får sparken, det er på tide å rydde opp. Fjellinjen har veldig høye lønninger som bilistene må betale. At hun i tillegg får med seg et års lønn når hun får sparken er helt tåpelig, hun kan nå leve et luksusliv uten å jobbe på bilistenes bekostning, sier nyvalgt bystyremedlem Danny Chaudry til Dagens Næringsliv.

Han tror ikke det er for sent å stoppe avtalen.

- Det er politikerne som bestemmer. Om de kan sparke direktøren, så kan de også stanse denne avtalen, sier han til NRK.

Selv om konsulentbruken i Fjellinjen ble tidoblet under Sogns ledelse, gikk driftsutgiftene ned fra 247 millioner kroner i 2011 til 190 millioner kroner. Det var imidlertid ikke nok til å redde jobben.