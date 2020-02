Cash og covid-19 gir problemer for Norwegian

Utbruddet av det nye koronaviruset kan gjøre at folk endrer reiseplanene sine. Dårlig nytt for Norwegian, som også kan trenge en ny kontantinnsprøytning.

Frykt for koronaviruset og fall i oljeprisen bidro til den verste dagen på Oslo Børs hittil i 2020. Norwegian falt med 14,6 prosent på Oslo Børs mandag og var en av dagens store tapere.

Flere kan komme til å forandre på ferieplanene på grunn av virusutbruddet. En analyse fra meglerhuset ABG Sundal Collier viser at flyselskapet også møter andre utfordringer, skriver Dagens Næringsliv (DN) som siterer TDN Direkt.

Les også: SAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene

«Vår hovedbekymring er selskapets likviditetssituasjon, hvor selskapet hadde 3,1 milliarder kroner i kontanter ved utgangen av 2019, sammenlignet med vårt estimat på fem milliarder kroner,» påpeker analytiker Petter Nystrøm i analysen.

Meglerhuset minner om at Norwegian har en gjeldspost på 600 millioner kroner og to flyleveringer én milliard kroner som skal betales i første kvartal 2020.

Norwegian har de to siste årene hentet friske penger og tatt opp nye milliardlån på grunn av likviditetsproblemer.

Les også: Har solgt Norwegian-aksjer «i hemmelighet»: - Uffa meg

Nystrøm sier til DN at situasjonen ser mørkere ut enn for noen uker siden og at det er fare for at Norwegian må skaffe friske penger i år. Årsaken er at den såkalte arbeidskapitalen øker fordi penger blir holdt tilbake fra dem som formidler mellom kredittkortselskaper og butikker. Den noe særegne pengeknipen rammer slik Norwegians likviditet.

ABG Sundal Collier er også overrasket over av markedets prising av Norwegian som ligger over sammenlignbare konkurrenter som Ryanair og Easyjet. Blant annet prises selskapets verdi (enterprise value - EV) delt på driftsoverskudd til 34-gangeren for Norwegian, mot 12-gangeren for konkurrentene. Målt etter EV delt på omsetning ligger markedets verdivurdering av Norwegian 12 prosent over konkurrentene, skriver TDN Direkt.