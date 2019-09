Cecilie lærte om aksjefond som 8-åring - nå vil hun slå gjennom i mannsdominert bransje

- Jeg har fortsatt til gode å se dokumentasjon på at menn er bedre enn kvinner innen finans, sier finansekspert.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Jeg var vel rundt åtte år da jeg lærte om aksjefond. Interessen for økonomi var stor i familien, og ofte et tema rundt middagsbordet, sier Cecilie Vika (24), som er i ferd med å ta fatt på siste året av masterstudiet anvendt finans på Universitetet i Stavanger.

Med en far som underviste i økonomi, og som var opptatt av at barna skulle ta gode økonomiske beslutninger selv, er det ikke rart at interessen for prising og markeder startet tidlig for Vika. 24-åringen vokste opp på gård, og familien drev en gårdsbarnehage der det var mulig for Vika og søsknene å tjene opp lommepenger. Hun lukte i hagen, malte, solgte bjørnebær og tjente penger.

- Jeg ble oppfordret til å spare de pengene jeg tjente. Siden jeg ikke ville ha dem i banken, ble det aksjer og fond. Det har vært med på å definere min vei videre, sier Vika, som senere solgte aksjene med god avkastning og kjøpte leilighet for pengene.

Vanskelig å få tak i kvalifiserte kvinner

Når Vika om under et år blir uteksaminert fra UiS, vil hun søke på jobber innen fondsforvaltning og konsulenttjenester. Investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene sier til Nettavisen Økonomi at selskapene allerede fra høsten vil fange opp kvinnene som nærmer seg slutten av studieløpet.

- Det er vanskelig å få tak i kvinner i finans. Det er langt flere menn enn kvinner som søker. Færre kvinner er kvalifisert, og det gjelder å finne de dyktige før noen andre tar dem, sier Morris.

- Etter å ha jobbet innen finans i over 20 år som analytiker, forvalter og så videre, har jeg spurt meg selv hvorfor det ikke jobber flere kvinner i min bransje, sier investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene Foto: Magnus Ekeli Mullis

Investeringsdirektøren har lenge engasjert seg for å få flere kvinner inn i finanssektoren. Mens kvinner og menn er mer eller mindre likt representert i bransjen som helhet, dominerer menn i de prestisjefylte rollene.

Ifølge Verdipapirforetakenes Forbund er 97 prosent av de ansatte innen frontfinans, som inkluderer meglere, forvaltere og rådgivere som jobber direkte mot kunder, menn. I fjor var det 4.300 mannlige finansledere og 2.100 kvinnelige finansledere, ifølge Finansforbundet.

- Mange finansledere går ut i avisene og sier at de skal ansette den beste uansett kjønn. Jaha? Hvilken målestokk bruker du til å måle hvem som er best? Jeg synes det er viktig at kandidaten har riktig basiskunnskap og ikke minst holdning. Det må være en person som fungerer godt med teamet den skal inn i. Det har vært akademiske studier som viser at kvinner og mangfold skaper mer innovasjon og nytenkning i bedriftene, sier Morris.

Som Nettavisen Økonomi skrev tidligere i år, er det ingen steder i arbeidslivet i Norge hvor lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større enn i finanssektoren. Mens mannlige finansmeglere i snitt tjener 109.930 kroner i måneden, tjener deres kvinnelige kolleger litt over halvparten - 61.170 kroner.

- Det er fortsatt mannsdominert på toppen. Jeg tror og håper at det kommer til å endre seg, sier finansstudent Vika.

Rapport: Kvinner havner i støttefunksjoner

Ifølge en rapport fra Core - Senter for likestillingsforskning fra i år, havner kvinner oftere i støttefunksjoner som krever mindre synlighet og tilgjengelighet utenfor arbeidstid. Menn er mer tilgjengelig på kundenes premisser, og vinner de mest attraktive kundene, de beste avtalene og den beste lønnen.

Ut ifra dybdeintervjuer med både kvinner og menn innen finans, finner forskerne at menn og kvinner møter like krav i bransjen, men at kjønnene har ulike forutsetninger for å lykkes. Tilgjengelighet er alfa og omega i en svært resultatorientert bransje med stor individuell konkurranse og muligheter for skyhøy bonus og lønn. Mens fedre ofte har noen som kan ta hovedansvar hjemme, har kvinner i mindre grad mulighet til å være tilgjengelig utover vanlig arbeidstid.

Forskerne finner også at menn i finanssektoren har mulighet til å velge vekk, tilpasse eller utsette foreldrepermisjonen - mens kvinnene ikke har noe valg, og risikerer å miste kunder og portefølje til kollegene på jobben.

Hos Skagenfondene er kjønnsfordelingen god sammenliknet med resten av bransjen, ifølge investeringsdirektør Morris. Ledergruppen består av fire kvinner og tre menn.

- Det finnes mye populærvitenskapelig dokumentasjon som måler kvinner opp mot menn i finansverden. Noe forskning viser at menn og kvinner er like gode, mens andre viser at kvinner er bedre. Du vet, statistikk kan vris og vendes på mange måter. Men jeg har fortsatt til gode å se dokumentasjon på at menn er bedre enn kvinner innen finans, sier Morris, og legger til at mangfold er en del av Skagenfondenes strategi:

- Vi mener mangfold er viktig for å få belyst investeringsmuligheter fra ulike retninger, og vi vil få minsket sauseflokk-mentaliteten.

Er en av 10 kvinner i klassen

Masterstudent Cecilie Vika oppfordrer flere kvinner til å satse på finans, og mener bransjen kunne hatt godt av flere kvinnelige toppledere.

- Finans er veldig uforutsigbart og spennende. Det handler om langt mer enn matematikk - det er strategi, analyse, risiko og 'hedging' (investering som utføres for å minimere risiko ved en annen investering, journ. anm), sier Vika.

Cecilie Vika spesialiserer seg innen anvendt finans på Universitetet i Stavanger, og gleder seg til å komme ut i jobb. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Kampen om jobbene er tøff når rundt 35 finansstudenter uteksamineres fra UiS i juni neste år. Vika er en av 10 kvinner i klassen.

- Jeg håper å få jobb hvor jeg kan utvikle meg videre og etter hvert bidra til bedriftens verdiskapning. Håpet er å få en «graduate»-stilling innen finans. Det er så mye interessant der ute, sier Vika.

Her er Cecilie Vikas aksjeråd for hobbyinvestorer:

1. Skaff deg innsikt i markedet, gjerne innenfor bransjer du interesserer deg for.

2. Start sparingen i passive fond, gjerne indeksfond, som et grunnlag. Da vil en god del av risikoen automatisk fjernes ved at porteføljen din diversifiseres.

3. Tenk langsiktig og vær tålmodig. Ikke bekymre deg for kortsiktige svingninger. Det er normalt i aksjemarkedet.