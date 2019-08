Celina Midelfart: Har tapt 100 millioner på ektemannens riggselskap

Celina Midelfart har gått på et stygt aksjetap i ektemannens Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling.

Midelfart har i flere måneder via sitt investeringsselskap Midelfart Capital eid 1,57 millioner aksjer i riggselskapet. I begynnelsen av april var disse aksjene verdt om lag 220 millioner kroner.

Men perioden april til midten av juni har vært en sammenhengende nedtur for Borr Drilling (se graf), før aksjen hentet seg noe inn igjen.

GEDIGEN NEDTUR: Borr Drilling.aksjen har i løpet av fire måneder falt fra 140 kroner til 65 kroner per aksje, aksjonærene har et papirtap på mange milliarder kroner. Foto: (Infront/Oslo Børs)

Starten på august har gitt en ny smell, og mandag er aksjen ned 6,5 prosent til i overkant av 75 kroner. Det betyr at verdien av kosmetikkarvingens aksjer de seneste fire månedene har stupt fra 220 millioner kroner til 120 millioner, det vil si:

Midelfart kjøpte i slutten av juni 125.000 nye aksjer til kurs 76 kroner. For disse aksjene er det bare et minimalt kurstap, men for de gamle aksjene har altså verdiene falt med 100 millioner.

Verditap: 600 millioner

Ektemannen Tor Olav Trøim eier om lag 9,3 millioner aksjer i Borr Drilling, 8,3 prosent av selskapet. Med et kursfall på 6,5 prosent mandag, snaue 4 kroner, gir det en verdismell på 37 millioner kroner denne dagen alene.

Mandagens smell føyer seg inn i rekken av flere aksjenedturer. I begynnelsen av april stod Borr Drilling-aksjen i 140 kroner, nå er aksjen nesten halvert.

Kurstapet for Trøim i perioden er på 600 millioner kroner. Markedsverdien av hele selskapet har fra april til august falt med bortimot 7 milliarder kroner.

Omvendt splitt

Borr Drilling gjorde tidligere i sommer en såkalt omvendt splitt av antall aksjer, der gamle aksjonærer fikk en ny aksje for hver fem aksjer de eier. Med andre ord er det blitt langt færre aksjer i selskapet enn tidligere.

Riggselskapet har tapt penger, som kan forklare en del av nedturen. Underskuddet i fjor ble på nærmere én milliard, mens underskuddet i første kvartal i år var på nærmere en halv milliard.

Ser vi på analytikernes forventninger, tilsier de at det blir et nokså stort underskudd i år. Analytikerne anbefaler likevel investorer om å kjøpe aksjen.

Dårlig start

Borr Drilling har for øvrig søkt søkt det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) om børsnotering på New York-børsen.

I den forbindelse har selskapet økt aksjekapitalen med 5,75 millioner nye aksjer til en kurs av 9,30 dollar per aksje. Med dagens valutakurser tilsvarer det over 82 kroner per aksje, godt over markedskursen mandag på drøyt 75 kroner.

Aksjeutvidelsen gjør isolert sett at de andre aksjonærene vannes ut, deres andel av selskapet blir mindre verdt.

De nye aksjonærene i Borr Drilling har uansett fått en dårlig start. Oslo Børs er klart ned mandag, med et børsfall på rundt 2,1 prosent ved 16-tiden. Den viktige amerikanske børsindeksen Dow Jones var mandag ettermiddag norsk tid ned om lag 1,8 prosent. Indeksen stupte rett etter børsåpning.

Brutalt

Nettavisen Økonomi skrev mandag at Donald Trump har en stor del av skylden for aksjenedturen. Samtidig svekker kronen seg ytterligere mot nøkkelvalutaene euro og dollar.

Torsdag i forrige uke kunngjorde Trump at kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar får 10 prosents toll fra 1. september.

- Det er brutalt det her. Det skjer i forlengelsen av det som skjedde torsdag med nye tariffer fra Trump, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.