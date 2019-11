Celina Midelfart og Tor Olav Trøim har tapt stort på Borr Drilling - nå har hun flyttet hit

Det har vært et vanskelig år for superparet Celina Midelfart og Tor Olav Trøim.

Milliardæren og kjæreste av Celina Midelfart (46), Tor Olav Trøim (56) er storeier i riggselskapet Borr Drilling. Selskapet har blødd penger gjennom lengre tid.

Ifølge Kapital.nos nye tall for 2019 falt Trøims formue fra 2,8 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner.

Flytter hjem

Paret har vært forlovet siden 2009 og fikk sitt første barn i 2011.

Ifølge Folkeregisteret flyttet Midelfart hjem til Oslos beste vestkant i august 2019, mens Trøim fortsetter å bo i London.

Hverken Midelfart eller Trøim har besvart Nettavisens henvendelser om denne saken.

Trengte barnepike

Midelfart har etterlyst barnepike til sønnen Olav på 8 år etter hjemkomsten. Hun har stilt krav om høyere utdannelse for stillingen.

Nettavisen Økonomi skrev i begynnelsen av august at Midelfart hadde et kurstap i Borr Drilling på 100 millioner kroner.

Borr Drilling hadde for øvrig i tredje kvartal driftsinntekter på 102,7 millioner dollar, et driftsunderskudd på 26 millioner dollar og underskudd før skatt på 75,4 millioner dollar - tilsvarende omtrent 700 millioner kroner.

Strammet seg til

Styreleder Paal Kibsgaard i Borr Drilling sier i en børsmelding at markedet for oppjekkbare rigger har strammet seg ytterligere i tredje kvartal. Det er bedre dagsrater i markedet, og det er bedre markedsutsikter for 2020.

Styrelederen er fornøyd med hvordan selskapet driver sine rigger og programmet for økt aktivitet.

For tre uker siden ble det kjent at finansdirektør Rune Magnus Lundetræ i Borr Drilling fratrådte stillingen.

Hard medfart

Borr Drilling-aksjen fikk en hard medfart i august, da markedsverdien av selskapet nesten ble halvert. I høst har aksjen gått noe opp, og tirsdag er aksjen ved 13.20-tiden opp hele 11,7 prosent. Men, da tallene ble kjent i markedet trynet aksjen fra 68 til 63 kroner.

MERKELIGE UTSLAG: Borr Drilling-aksjen var kraftig opp fra start, men kursen trynet da de dårlige tallene for tredje kvartal kom.

Markedsverdien av Borr Drilling tirsdag ettermiddag er drøyt 7,4 milliarder kroner. Så langt i år er aksjen ned 43,7 prosent. Styreleder Tor Olav Trøim eier drøyt 8 prosent av aksjene i riggselskapet. Det betyr at hans eierandel i dagens aksjemarked er verdt om lag 590 millioner kroner.

Midelfarts investeringsselskap har om lag 1,7 millioner aksjer i riggselskapet. Disse aksjene er i dag verdt 114 millioner kroner. Folketrygdfondet eier for øvrig 9,98 prosent av aksjene i Borr Drilling.

