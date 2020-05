Charterselskapene i krisemøte: Skylder kundene milliarder de ikke har

Avlyste ferier kan utløse konkursras - norske feriekunder må forberede seg på en knallhard kamp for å igjen penger de har lovmessig krav på.

Mandag ettermiddag hadde de tre største turoperatørene, Ving, TUI og Apollo, et møte om hva som blir konsekvensene av UDs nye reiseråd for deres kunder, opplyser Ving.

Les også: Handels- og servicenæringen i Oslo har fått en runde juling vi ikke har opplevd siden krigens dager

Turoperatørene må punge ut flere milliarder kroner til kunder som skal ha igjen det de har brukt på ferie. Holdes reiseforbudet til europeiske land helt til slutten av august, blir denne regningen enda større. Det er bare ett problem:

- Operatørene har ikke pengene, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

- Vi forventet at myndighetene skulle komme opp med en økonomisk ordning så selskapene fikk tilført midler slik at kunne tilbakebetale raskere til forbrukere, men det de har fått er låneordning som alle i bransjen er enige om ikke er god nok.

Låneordningen hun peker på er to milliarder satt av til bransjen, men med et avsetningskrav på én milliard, som i praksis betyr at man på grunn av forventede konkurser ikke regner med å få tilbake halvparten av lånet.

Les også: Ny jobbtrend overrasker erfaren hodejeger: – Dette har jeg aldri opplevd før

- Store konkurser kommer

- Vi omsetter for omkring 3 milliarder i året, og den største andelen av våre reiser foregår om sommeren, sier Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef i Ving Norge.

Virke Reiseliv har estimert at turoperatørene samlet skylder sine kunder om lag fem milliarder kroner, dersom alle reiser til og med oktober blir avlyst, opplyser Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. De organiserer de fleste av operatørene som arrangerer reiser utenlands.

Mange reiseselskaper har ikke penger til å tilbakebetale det de skylder kundene, og konkursfaren er overhengende for en rekke pakkereise-arrangører, også for store charterselskaper som TUI, Apollo og Ving, bekrefter Bergmål.

- Utfordringen er så stor at vi kan ikke forstå hvordan de skal klare å komme gjennom dette uten statlig hjelp, om de skal greie å overholde det lovpålagte refusjonskravet om å tilbakebetale reiser for kundene, sier Bergmål

Operatørene har betalt til sine leverandører, og er derfor i en helt umulig situasjon, mener Virke-lederen.

- Dette er ikke noe de kunne forsikret seg mot, og det hjelper ikke at kunden har reiseforsikring. Får forsikringsselskapene da et krav, vil de søke regress, slik at regningen uansett lander hos operatørene, sier Bergmål.

Les også: Norwegian-aksjen stuper etter denne meldingen

Fondet er for lite

Det er i utgangspunktet Reisegarantifondet som skal sikre de reisende hvis en reisearrangør går konkurs. Men situasjonen med total avlysning av alle reiser er ikke fondet dimensjonert for. Det fremgår også tydelig av årsberetningen for 2019, der det står:

"Fondets egenkapital og de individuelle garantiene som banker og forsikringsselskaper har stillet på vegne av pakkereisearrangørene, vil kunne vise seg utilstrekkelig for å kunne dekke mengden av krav som rettes fondet. Når garantiene er utilstrekkelige, vil reisende ikke kunne få den dekningen som reisegarantien skal sikre".

Årsregnskapet viser en egenkapital på 18 millioner kroner. Et ekstra tilskudd på 300 millioner kroner er ment å bidra til ekstraordinære utbetalinger i forbindelse med koronakrisen.

Men hvem som eventuelt skal tilbakebetale kundene ved konkurser er uavklart. Det som er sikkert er at fondets midler ikke strekker til.

- Både næringsministeren og barne- og familieministeren har sagt at forbrukerne får tilbake pengene sine. Det er et bra signal - du skal ha den forsikringen som beskytter mot konkurser. Men det er grunn til å frykte at det kommer konkurser som vil utfordre det beløpet fondet sitter på i dag, sier Blyverket.

Såvel Virke som Forbrukerrådet og Reisegarantifondet har henvendt seg til Barne- og familiedepartementet om saken:

- Vi søker svar på om de som har fått avlyst sine pakkereiser som følge av koronasituasjonen, og som venter på refusjon, har rett på refusjon fra Reisegarantifondet dersom reiseselskapet går konkurs, eller om de da må gå til konkursboet. Jeg sendte mail om dette 13. mai, og har ennå ikke fått svar. Jeg har purret på dem senest i dag, sier Bergmål.

Les også: Flere måneders ventetid for reiserefusjoner - her er en snarvei

- Forbrukeren i en skvis

Forbrukerrådet mener det er svært uheldig at regjeringen gjennom forskrift har utvidet refusjonsplikten fra innen 14 dager etter avlysning til inntil tre måneder.

- Det er svært uheldig at myndighetene på denne måten har svekket forbrukernes situasjon. Vi har vært ekstremt kritiske til dette hele veien. Det er stor forskjell på 14 dager og 90 dager, sier Blyverket.

I det utvidede tidsrommet kan det oppstå en konkurs.

- Vi hadde håpet at man unngikk konkurser, men i så tilfelle forventer jo forbrukerne å være dekket av reisegarantifondet. Vi har som forutsetning at alle forbrukere skal få tilbakebetalt gjennom fondet dersom det oppstår konkurser, sier Blyverket, som har bedt departementet nå klargjøre hvordan dette forholder seg.

- Reglene endres under spillets gang, og uforutsigbarheten blir større for hver dag som går. Det er et svarteperspill der forbrukerne sitter i skvisen. De vet ikke hvor de skal henvende seg for å gjøre sitt krav gjeldende. Selv i en så ekstraordinær situasjon har myndighetene et klokkeklart ansvar for å opprettholde forbrukerrettighetene.

Barne- og familiedepartementet har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelse om saken mandag ettermiddag.