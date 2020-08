Choice-hotellene innfører munnbindpåbud for ansatte

Nordic Choice-ansatte som er i kontakt med hotellgjester, må bruke munnbind, opplyser selskapet.

Påbudet innføres fra neste uke.

– Helt siden koronautbruddet startet har vi innført smitteverntiltak på alle våre hoteller i takt med myndighetenes anbefalinger, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

– Det innebærer mange synlige og usynlige tiltak, og det siste i rekken er bruk av munnbind blant våre ansatte som er i direkte kontakt med gjester. Dette bidrar til en tryggere arbeidsplass for våre ansatte og at gjestene får et enda tryggere hotellopphold innenfor rammene for smittevern, fortsetter han.

