Christer Falck stenger sjappa: Tar knallhardt oppgjør med egen bransje

- Jeg har skaffet meg mange uvennskap.

I en Facebook-post tirsdag annonserer Christer Falck at han legger ned virksomheten.

Falck har i en årrekke drevet med med uavhengige utgivelser av plater og bøker. Totalt har han gitt ut over 100 plater og over 80 boktitler. De siste årene inkluderer dette ambisiøse nyutgivelser av hele platekataloger - også med kjente og vidt forskjellige artister som Trond Granlund, Ole Paus og Motorpsycho.

I et rasende angrep på bransje-mekanismer og støtteordninger erkjenner han å gi opp hele virksomheten.

- Jeg slutter med alle fysiske produkter, men fortsetter med konsertvirksomhet, sier Christer Falck til Nettavisen.

Det er allerede over ti år siden Christer Falck la ned platebukken Bennys, som konsekvens av det kraftig fallende platesalget.

- Jeg ville jo ikke bli som han fyren med den siste VHS-sjappa. Nå ser jeg avgrunnen foran meg igjen, og tenker det er rett tid for å gi seg. Og jeg kjenner mange som meg som tenker det samme. Det er blitt helt umulig å tenke fysisk format. Fra fjor har vinylsalget minket igjen - og alle tallene tilsier at alt går lukt til helvete, sier Falck til Nettavisen.

- Skaffet meg mye uvennskap

Det har skjedd en total kollaps, mener Falck, og såvel platebransjen som bokbransjen får nådeløse stikk fra den erfarne utgiveren.

Ifølge Falck er det mange kritikerfavoritter og snakkiser blant bokutgivelsene hans. «Men hva hjelper det når man ikke får dem inn i butikk. Jeg ble advart mot bokbransjen da jeg startet, men tenkte ikke at det skulle være en så umulig kamp», skriver Falck i Facebook-posten.

- Man får ikke noen drahjelp hvis man er på utsiden av bokbransjen. De vil ikke at folk skal vite hva de driver med. Jeg har ment mye, og skaffet meg mye uvennskap underveis, sier han til Nettavisen.

Minst halvparten av boksalget hans har vært gjennom Platekompaniet, og siden det bare er en håndfull uavhengige platebutikker igjen, blir det minimal distribusjon av alle de fysiske produktene, også bøkene, siden bokhandlene ikke vil ta dem inn.





- Markedet er borte

Ifølge Christer Falck er det spesielt for Norge som land at fysisk salg så til de grader har forsvunnet til fordel for strømming. Da Platekompaniet i sommer gjorde det kjent at de skulle legge ned åtte av elleve gjenværende butikker, bestemte Falck seg for at nok var nok.

- Platebransjen er i en total kollaps. Som liten og uavhengig i platebransjen er det umulig å få til noe som helst. Strømming gir ikke nok penger. Det legges ned butikker, og nettsalg er begrensa. Det sitter langt inne for folk å finne min hjemmeside for å kjøpe noe.

- Har det ikke alltid vært sånn at de mest kommersielle dominerer markedet?

- Jo, det har alltid vært sånn, men før kunne du treffe i markedet. Nå er det kun graden av støtte og salgsapparatet som avgjør. Det er ikke noe marked igjen, for det er ikke noe sted å selge.

Men Falck mener mediene har sin del av skylda for å ha fremskyndet de fysiske medienes fall:

- I ti år har man pepret oss med at det går mot slutten. Det skaper en psykologisk effekt, for hva er vitsen med å kjøpe noe som alle sier går mot slutten? Så gikk det til helvete med platebutikene - først ble det mindre plass i butikken, så mindre salg, og så ble butikkene lagt ned. Det har vært en selvoppfyllende profeti.

Det hadde ikke trengt å gå akkurat sånn, mener han:

- Jeg tror etterspørselen egentlig har vært større en hva journalistene har gitt inntrykk av. Man har ropt ulv, ulv lenge, og da endres kjøpevaner og lyttevaner.

Falck langer også ut mot de ulike statlige støtteordningene, som ifølge ham fort favoriserer noen få utgivere og samtidig skaper en støtte-avhengighet i bransjen.

- Best om Spotify bare forsvinner

Siden det fysiske salget er borte, er det nærmest umulig både for artister og utgivere å livnære seg av salg. Dette rammer alle unntatt dem som enten sitter på en veldig stor katalog eller som befinner seg på Spotify topp 50, bedyrer Falck:

- Og altså, jeg liker kommersiell musikk. Jeg snakker ikke om de smaleste artistene, men om alle som befinner seg utenfor det aller mest kommersielle. Jeg har gitt ut 100 plater og tjener kanskje 30.000 i året på det. Selv med en del hits. Det blir nok til noen ekstra pizzaer og litt fine julegaver til ungene.

Den store brøleren var at man slapp til Spotify for å komme fildelingshackere på 00-tallet til livs, mener Falck:

- Næringskjeden er så fucked opp. Vi ble så glade for å få litt penger i stedet for null. Selskapene var så lykkelige for å få en bitteliten del av inntektene, og laget avtaler som har fulgt dem resten av livet. Nå har de store selskapene begynt å kjøpe seg inn i Spotify, men det er katalogene de lever av - også de taper penger på gi ut ny musikk.

- Det er noe hakkandes feil når vi har teleselskaper håver inn millioner og etter hvert milliarder på dette, mens artistene sitter igjen med smuler. Det beste er bare hvis Spotify bare forsvinner. Og det kan skje! Noen kommer til å trekke sine kataloger, og da vil andre følge etter. De som alltid klarer seg er jo de som har mye penger.

Christer Falck skal fullføre pågående prosjekter. Det inkluderer to cd-bokser med Ole Paus, en komplett Jahn Teigen-samling, plateutgivelser med blant andre Bendik Hofseth, Karen Joe Fields og Galactic Funk og bokutgivelser med Terje Mosnes, Ole Paus og Arvid Skancke-Knutsen.