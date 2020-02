Butikkmarkedet er det vanskeligste markedet for eiendomskongen Christian Ringnes, og en type butikker mener han ikke passer inn i Oslo sentrum.

GRAND HOTEL (Nettavisen Økonomi): Storeier Christian Ringnes i Eiendomsspar var ikke i tvil på en presentasjon mandag morgen om hvordan han skulle beskrive markedet for å leie ut butikklokaler.

- Butikk er veldig vanskelig for tiden, slo Ringnes fast i sin innledning overfor en fullsatt forsamling av aksjonærer i Eiendomsspar og andre fremmøtte. Han forekommer også som de fire inviterte gjestene i klassikeren «Grevinnen og hovmesteren» i en egenprodusert versjon.

- Butikkmarkedet er akkurat som et Corona-virus. Det går nok over, men akkurat nå ser det skikkelig dårlig ut, sier Ringnes som Mister Retailbottom (Mister Winterbottom i originalen, red.anm.).

Butikkmarkedet er det klart dårligste segmentet Eiendomsspar er i. Og sentrumshandelen i Oslo sliter, Eiendomsspar hadde et utleieforhold med Komplett.no på hjørnet Fridtjof Nansens plass/Kronprinsesse Märthas plass. Butikken/hentepunktet lå i den såkalte Borggården bak Oslo rådhus.

Fjernet P-plasser

De måtte nylig legge ned. Det rødgrønne byrådet begynte i 2017 å fjerne parkeringsplasser i dette området.

Leder Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening mener fjerning av parkeringsplassene utenfor hentepunktet var en klar medvirkende årsak til nedleggelsen. Ringnes har et mer nyansert syn på hvorfor det ikke gikk så bra.

- Jeg er helt sikker på at man ikke skal drive med stor vareutlevering i Oslo sentrum. Man skal ha det sånn som det var i gamle dager og få brakt varer hjem. Nå sørger nettet eller butikken for at det kan skje, og det er vel en mye bedre måte å handle på, sier Ringnes.

- At disse hentepunktene kan komme tilbake, ser jeg ikke bort ifra. Men det er eksempelvis mye mer effektivt å distribuere via Schibsteds nye tjeneste «Helthjem» eller via Posten, at det er kanskje ikke er noe veldig stort behov for sånne hentepunkter.

Mange ledige lokaler

Ringnes sier at da markedet var på sin absolutte topp i 2015, var det kø etter alle lokaler. Det var veldig enkelt å leie ut. Nå er situasjonen en helt annen.



- Hvordan vil du beskrive butikkmarkedet nå, og særlig i Oslo?

- Hvis du går langs Bogstadveien og Hegdehaugsveien og ellers rundt i byen, vil du se at det er mange flere ledige butikklokaler enn det vi har vært vant til å se. Vi merker også at det er butikker som blir fristilt på grunn av konkurs, svarer han på spørsmålet fra Nettavisen Økonomi.

Ringnes sier det alltid har vært noen konkurser og fristillinger i varehandelen, men det er mye mer av det nå. Han peker på at en del av de store og tidligere solide kjedene har gått over ende, som Vita-kjeden og Gresvig.

Press

- Det gjør at det er et visst press på leieprisene fordi det finnes flere arealer til rådighet. De som skal inn i lokalene, er usikre, skal jeg eller skal jeg ikke? Det er mye mer nøling enn det pleier å være.

I den foreløpige årsrapporten til Eiendomsspar for 2019 skriver styret at utfordringene i butikkmarkedet er ventet å fortsette inn i det nye året. Nordmenns handlevaner er i stadig endring, som gjenspeiles gjennom en fortsatt vekst i netthandelen.

Og sportsbransjen er en av bransjene som virkelig sliter med netthandelen. Ringnes og Eiendomsspar har ikke et utleieforhold med butikkene til Gresvig-kjeden, der G-sport og Intersport nylig måtte slå seg konkurs.

Smiler ikke

- Men kom Gresvig-konkursen overraskende på deg?

- Jeg har jo observert at XXL har tapt en god del penger, og jeg er en god venn av Olav Nils Sunde (storeier i Gresvig, red.anm.). Han smiler ikke like bredt når det gjelder Gresvig som når det gjelder Color Line, så jeg har jo skjønt at det ikke var veldig stas. Men ja, jeg er jo overrasket over at de skulle gå over ende.

Ringnes sier prisjaget i sportsbransjen har vært helt uforståelig for ham. Han mener et slikt prisjag virkelig ikke er nødvendig, for sportsutstyr er billig nok som det er i Norge.

- Det blir konsolidering og opprydding, og så blir bransjen sikkert lønnsom, spår han.

Opplevelser

- Som utleier, hvilke bransjer merker du sliter mer, hvor går det bra?

- Det som går veldig bra, er alt som har en grad av opplevelse, som servering, souvenirer osv. Det har vært en veldig vekstbransje, og dette er en ting som du ikke kan bestille på nettet eller ikke har lyst til å bestille på nettet.

- De som har slitt mest, er vel sportsbransjen og en del av de kjedene som ikke helt har klart å fornye seg. Så har du andre kjeder som Normal, som jo er en kjempesuksess og går som «hakka møkk». Dette er ikke bare et spørsmål om strukturelle endringer med internett, det er også et spørsmål om hvor flink man er.

- Vil du som utleier være mer forsiktig med å satse på handel?

- Jeg tror at handel på et tidspunkt kommer til å være kraftig oversolgt, selv om vi kanskje ikke er der ennå. Man er blitt altfor redd og har reagert altfor mye.

- Men jeg er hundre prosent overbevist om at det kommer til å være fulle butikklokaler i Oslo sentrum om ti år fra i dag. Det er bare et spørsmål om en strukturell endring i hva slags folk som er i disse butikkene, svarer Ringnes.