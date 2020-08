Christian Ringnes må utsette bryllupet

Christian Ringnes må fortsatt vente før han får ja fra sin utkårede.

GRAND HOTEL (Nettavisen Økonomi): Ringnes (66) kunngjorde i november i fjor at han var blitt forlovet med Lotte Birgitta Inger (43). Da hadde paret allerede vært sammen i over syv år.

Men koronapandemien sørger for at bryllupet må utsettes.

- Ja, ja, det er jo selvsagt. Et stort bryllup nå går ikke, men det er hyggelig å være forlovet, sier eiendomsmilliardæren til Nettavisen Økonomi etter halvårspresentasjonen til Eiendomsspar.

Den ble som vanlig avholdt på Ringnes' hjertebarn i porteføljen: Grand Hotel.

Annen plan

- Bryllupet skal avholdes her på Grand Hotel?

- Nei, jeg hadde vel en annen plan, men vi får se hva det blir til.

- Du vil ikke si noe mer?

- Nei, sier Ringnes, og ler.

PAR I HJERTER: Christian Ringnes møtte Gjøvik-kvinnen Lotte Birgitta Inger for syv år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Han var i 28 år gift med Denise Ringnes før de ble skilt i 2011. Paret har tre barn sammen, deriblant Isabelle Ringnes, som i februar i fjor forlovet seg med Bjørn Erik Ihlen.

Nettavisen skrev torsdag denne uken at hun og samboeren har solgt huset de eier sammen på Ormøya etter å ha bodd der etter mindre enn ett år. Salgssummen er trolig rundt 18 millioner kroner, noe over det paret ga for eiendommen i august 2019.

Christian Ringnes´datter Isabelle Ringnes er selv suksessrik gründer. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Blondinbella

Men eiendomsmilliardæren Ringnes har også kastet seg over andre bransjer. Ringnes er gjennom mange år storeier i skjønnhetskonsernet Dermanordic, en bransje han kom inn i da han kjøpte virksomheten til milliardæren Hilde Midthjell.

Dermanordic kjøpte i februar i år opp bloggeren Isabella Löwengrips skjønnhetsmerke Löwengrip Beauty og inngikk samtidig et langsiktig samarbeid med bloggeren. Hun lanserte i november i fjor merket «Løwengrip» i Norge.

- Vi var agent for dem i Norge og Sverige og så at dette var et godt varemerke, men Löwngrip fikk økonomiske problemer og var interessert i å selge. Hun gikk først til oss, og vi har lyst til å ha et eget varemerke i tillegg til de andre fine varemerkene vi har.

- Det er gode produkter, de er skandinaviske, og vi har ikke så mange sånne. I tillegg er de veldig på vegetar- og sunnhetstrenden. Det var grunnen til at det passet. Vi har kjøpt en god del ting i det selskapet før, sier Ringnes om samarbeidet med Löwengrip.

SOLGTE TIL RINGNES: Isabella «Blondinbella» Löwengrip fikk økonomiske problemer og solgte tidligere i år sitt hudpleieselskap til Christian Ringnes. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Kontroversiell

Hun er også kjent som «Blondinbella» og har vært kontroversiell i Sverige i mange år. I fjor skrøt hun på Instagram av at hun brukte privatfly for å hente barna i barnehagen.

- Hvilket inntrykk fikk du av Blondinbella?

- Jeg vil ikke si at jeg kjenner henne kjempegodt, men hun er i alle fall en kjempegod selger og en veldig fascinerende dame. Hun tar jo rommet når hun kommer inn, det er ingen tvil om det, svarer Ringnes.

Han er i disse korontatider som utleier også opptatt av om utstrakt bruk av hjemmekontor vil fortsette etter at tingene vender tilbake til mer normale tilstander. Ringnes sier han spør «alle» om hva de tror om hjemmekontor fremover.

- Min gjetning er at dette blir veldig populært fredager og mandager, sa Ringnes på presentasjonen.

Slippe fredagstrafikken

- Jeg har notert spesielt i private samtaler at å slippe fredagstrafikken, det har virkelig en stor verdi. De sier at jeg kan like godt jobbe hjemmefra én dag i uken, utdyper han overfor Nettavisen.

Ringnes sier han tror ikke nødvendigvis at hjemmekontor er veldig skadelig for norsk næringsliv. Automatiseringen kommer, og man vil jobbe mer fleksibelt.

- Men jeg er jo redd for at den fredagen ofte vil tilbringes på landstedet. Det er flere muligheter til å bli distrahert der enn på kontoret.

- Men din største frykt som kontorutleier fremover er ikke hjemmekontoret?

- Nei, egentlig ikke. Jeg tror det som kommer til å skje, er at man kommer til å ha en del kjernedager uansett, hvor flest mulig skal være til stede på kontoret. Det er jo der det skjer.

Ikke begeistret

Ringnes sier at en del av meglerhusene som har hatt 50 prosent hjemmekontor og vært 50 prosent på kontoret, ikke er spesielt begeistret for den løsningen. Meglerhusene vil ha alle inn igjen, fordi de mener at det hemmer kreativitet og samhold.

- Nå har vi holdt på med hjemmekontor i tre måneder. Det går fint, men det er mulig de langsiktige effektene er mye dårligere. Jeg husker jo at jeg hadde hjemmekontor, fordi jeg hadde karantene helt i starten av pandemien. Adrenalinet var da høyt, det var mye problemer, ting du engstet deg over. Jeg jobbet døgnet rundt.

- Men jeg prøvde hjemmekontor for noen dager siden. Det var pent vær og litt lettere å tenke «Jeg tar det om kvelden», sier Bygdøy-boeren Ringnes, med kort vei til sjøen.

Vil ikke børsnoteres

Han fikk også på presentasjonen spørsmål om en mulig børsnotering av Eiendomsspar. I dag er selskapet og søsterselskapet Victoria Eiendom notert på den såkalte NOTC-listen, en liste for unoterte aksjer.

Det gir blant annet en rabatt på 25 prosent i ligningsverdiene i forhold til børsnoterte aksjer. Den reelle verdien av Eiendomsspar vurderes nå til 17,5 milliarder kroner. Ringnes´ andel av dette er om lag 4,7 milliarder, slik at det er betydelige formuesverdier det er snakk om og årlige skattebesparelser på mange millioner.

- Men det viktigste er om man trenger det børsen kan tilby, nemlig penger. Hvis man ikke trenger penger, er det ingen veldig god grunn til å være på børs. Da blir neste trinnet å lette omsetningen for aksjonærene.

- Men vår aksjonærmasse er veldig stabil, og ikke bare det: Eiendomsspar er kjøper av egne aksjer når det kommer større poster, sier eiendomsmilliardæren.

Ingen fordeler

Ringnes sier det er ikke formuessskatten som er avgjørende for om Eiendomsspar skal børsnoteres eller ikke.

- Hvis det hadde vært en skattefordel å gå på børs, ville det ha veiet inn blant fordelene. Men vi ser altså ingen fordeler og potensielle ulemper.

- Hvis det blir regjeringsskifte neste år, frykter du økt formuesskatt som følge av det?

- For næringslivet er formuesskatten den aller minst hensiktsmessige skatten. Det er mye bedre med næringslivets øyne å betale skatt av overskuddet og ikke av det du ikke vet om gir noe overskudd eller ikke.

Milliardæren sier at det man tar inn fra formuesskatt, må redistribueres på en eller annen måte.

- Verdiskapningsmessig er det vel ofte slik at de som har skapt store formuer, er flinkere til å skape verdier enn andre. Å ta fra dem penger, er kanskje ikke så kjempelurt.

Under promillegrensen

Ringnes skjønner at det må betales skatt, men at formuesskatten utgjør så ufattelig lite.

- Det er mindre enn en promille av det totale statsbudsjettet, så du kunne kjørt bil på det, det er under promillegrensen…

- Det betyr at de burde finne disse 10-12 milliardene på en annen måte, fordi de er veldig skadelige.

- Slår formuesskatten ekstra hardt ut i koronaåret 2020, hvor verdiene er mer eller mindre de samme, men inntjeningen går dramatisk ned?

- Jeg kan si det som det er: Vi satte ned vårt utbytte, fordi inntjeningsutsiktene er dårligere. Det betyr at våre aksjonærer etter at de har betalt formuesskatt får ingen avkastning på aksjen i det hele tatt. Alt utbytte går til å betale formuesskatt.