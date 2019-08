Christian Ringnes overrasker byrådet: - Biler lukter vondt

Få mistenker Christian Ringnes for å stemme rødgrønt. Men Høyres støttespiller gir byrådet i Oslo ros for visjonen om et bilfritt byliv.

GRAND HOTEL (Nettavisen Økonomi): Eiendomsmilliardæren (god for rundt fire milliarder) er ikke akkurat kjent som noen rødgrønn tilhenger. I vår ble det kjent at Ringnes gir bortimot én millioner kroner til Oslo Høyre for å få til et politisk skifte i hovedstaden.

Men en av Oslo sentrums største gårdeiere har absolutt sans for det nåværende byrådets kamp for å redusere biltrafikken i sentrum. På spørsmål fra Nettavisen Økonomi om hvilke muligheter han ser, er svaret:

- Du kan jo bare spørre folk i byen, synes du det er hyggeligere å være her nå enn for to år siden? svarer og spør Ringnes retorisk.

Visjonsrikt

- Nå er det jo kjent at du har gitt penger til Oslo Høyre, men du roser egentlig det rødgrønne byrådet i Oslo for de grepene de har gjort?

- Ja, absolutt, jeg synes det var visjonsrikt, jeg synes det var bra. Nå er det alltid slik at når du skal igjennom en omstilling, er det kanskje ikke sånn superhast med å gjøre alt veldig fort. Jeg synes for eksempel at det første året med dekorering av gatelegemer på Rådhusplassen og andre steder var en tragedie.

- Det var helt unødvendig. Man kunne ha brukt bare det ene året ekstra, så hadde man fått til det man har nå, som faktisk fungerer veldig godt, svarer Ringnes.

Byen er blitt mindre

Christian Ringnes gleder seg over et mylder av sparkesykler, som noen irriterer seg over, men som de fleste synes er et ordentlig godt tilskudd.

- Det man sier, er at nå er plutselig byen blitt mindre, nettopp fordi man sier det er blitt mer plass til å gå, sykle og å bruke sparkesykkel, sier han, og fyrer løs:

- Biler er jo ikke positivt, ikke er de pene å se på, og vondt lukter de. Ja, vi trenger de til transport av varer, men menneskene venner seg til kollektivt og apostlenes hester.

- Kan et bilfritt byliv lokke nye kundegrupper ned til sentrum?

- Jeg tror folk kommer oftere, fordi det er hyggeligere.

Victoria Eiendom eier 52,2 prosent av Eiendomsspar, Christian Ringnes 42 prosent av Victoria Eiendom.

Folk teller mest

- Og de handler også og ikke bare er der?

- Jeg tror det er en grunn til at det som telles, er antall folk. Hvis du ikke har folk, så er butikkene avhengig av at de handler på nettet. Har du folk, vil du hvis du yter mye service og har et tilbud som er relevant, få handel. Men det blir mye mer servering, det blir mye mer opplevelser, spår gårdeieren om utviklingen i Oslo sentrum.

Konfrontert med rosen fra Ringnes, kommenterer samferdsels -og byutviklingsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG):

- Det var en veldig hyggelig tilbakemelding å få fra Christian Ringnes. Vi har hele tiden vært opptatt av en god dialog med næringsdrivende og de som er avhengig av å bruke byen for å finne gode løsninger i sentrum. Dette sier meg at vi er på riktig vei med endringene vi gjør i Oslo.

De er fornøyd

Byråden sier de er mye rundt omkring i byen nå og snakker med velgere, og mange sier ifølge Berg at de er fornøyd med det som skjer i Oslo.

- Dette ser vi også når vi gjennomføre undersøkelser for å finne ut hva Oslo-folk vil har mer av. Da svarer de ikke at de vil ha flere biler eller parkeringsplasser, men at de vil ha flere trivelige gågater, gatemøbler, lekeapparater og mer grønt.

Men Eiendomsspar skriver også i rapporten for første halvår at butikkmarkedet i Oslo sentrum er selektivt.

- Gode lokaler er det god etterspørsel etter. Vi har jo mange eiendommer i Karl Johans gate og opplever at når det skjer en naturlig utvikling der, og kanskje spesielt i bransjer som er internettutsatte, får vi andre leietakere, utdyper Ringnes overfor Nettavisen Økonomi.

Litt ned

- Etterspørselen er god, selv om prisnivået er litt ned fra toppen for 2,5-3 år siden. Men fremdeles er nivåene over hva de var for fem år siden, sier han.

De aller beste butikklokalene rundt Egertorget har i noen år vært leid ut for over 20.000 kroner kvadratmeteren i året. Det betyr 2 millioner i året for å leie et butikklokale på 100 kvadratmeter.

Ringnes sier at for gode butikklokaler er det et godt marked, og det ser de også internasjonalt. Det som skjer med en del av de mer marginale butikklokalene, er at de kommer til å bli tatt til en annen bruk.

- Jeg tror man kommer til å se mer opplevelser i sentrum, er dommen.

- Men er det deler av Oslo sentrum som har store utfordringer på butikksiden?

- Oslo har den fordelen at byen vokser. Det er en veldig urbanisering og foryngelse av bykjernen. Jeg tror bilfri by netto er veldig positivt. Det er nok en del gamle folk som ikke kjører bil ned til byen, men det tror jeg ikke de har gjort på veldig, veldig mange år.

Flinke

Ifølge Ringnes kan de se ut som antallet som beveger seg til fots i sentrum er litt på vei opp.

- Jeg synes de politiske myndighetene har vært flinke til å skape mye aktiviteter, som festivaler. Det er veldig mange tilbud nede i byen. Det betyr at det kommer mange av de som også er på min alder, skryter Ringnes (65).

- Men jeg tror ikke jeg ville ha hatt var små butikklokaler i mindre byer i sidegater til hovedgaten, hvor det er et stort kjøpesenter rett utenfor. Det er ikke en ny utvikling, det har vært gradvis sånn de siste 15-20 årene.

Kvadraturen, den eldste delen av Oslo sentrum, har opplevd butikkdød. Dette er et område som har mange verneverdige bygg, fasader som er lukkede mot gaten, og hvor det er mange små gårdeiere.

Speilegget

- Kvadraturen er speilegget akkurat nå, fordi du har Aker Brygge og Filipstad på den ene siden og Bjørvika på den andre siden. Folk går igjennom Kvadraturen, det er hyggelig der. Men det er klart, Kvadraturen er jo ikke «main shopping», området er laget for opplevelser i form av gallerier og litt mer spesialiserte butikker, sier gårdeieren.

Byrådet Ringnes roser, fjernet parkeringsplassene bak Rådhuset på Fridtjof Nansens plass. Ringnes og Eiendomsspar er stor gårdeier der og har blant annet leid ut til elektronikk- og hvitvarekjeden Power (tidligere Expert).

- Merker dere frafallet av disse parkeringsplassene?

- For Power tror jeg det kan ha hatt betydning, for der skal man jo komme og hente tunge ting. Men nå er det jo også slik at varetransport og ting du skal hente, ikke er spesielt vanskelig i Oslo sentrum, svarer Ringnes.

- Spøkefullt sagt, det er jo lettere å kjøre i sentrum enn noen gang, for det er jo ikke så mange andre som gjør det…

Hører ikke hjemme

- Jeg tror det er en del leietakere som naturlig ikke hører hjemme i bysentrum. Vi har fått til noe som heter «The Viking Planet» (opplevelsessenter for vikinghistorie, red.anm.) i kjelleretasjen til Power, som de ikke brukte til annet enn lager. Så her er det en fornyelse og forandring.

Ringnes sier at i en omstillingsperiode betyr dette større arealledighet for gårdeierne enn det man ville ha hatt på permanent basis. Han ser likevel ingen stor dramatikk i det.

- Hva mener du generelt er butikkhandelens største utfordringer, er det for lett å skylde på frafall av parkeringsplasser i Oslo sentrum?

- Ja, jeg tror ikke det er en riktig forklaring. Det er to store trender som gjør det vanskelig for sentrum, sier Ringnes.

- Den ene er kjøpesentrene. Det er lett å glemme det, men det er bare å se på hvor du selv handler. Det andre er internettets andel, og det gjelder spesielt varer som egner seg for internett.

Omvendt IKEA

Ringnes sier han tilhører en av dem som ikke tror på fysisk distribusjon av matvarer.



- Nei, det er en omvendt IKEA-øvelse. Plutselig skal butikken gjøre alt, istedenfor at kundene skal gjøre det gratis. Men veldig mange andre ting, som elektronikk og til en viss grad moter, her er du avhengig av et visittkort og et flaggskip for å ha et merke. Det er et veldig annerledes bilde, og det kommer til å se annerledes ut enn det gjør akkurat nå.

På halvårspresentasjonen for Eiendomsspar og morselskapet Victoria Eiendom hadde Ringnes satt opp en negativ munn bak utsiktene for butikkeiendommer fremover. Det lover jo ikke bra.

- Butikkmarkedet er usikkert, jeg kunne kanskje hatt to negative munner. Det er fremdeles noen ledige lokaler på Karl Johan, men de blir leid ut, sa Ringnes til de fremmøtte aksjonærene, i et av de mest bortgjemte og eksklusive suitene på hjertebarnet Grand Hotel.

Selektivt

I halvårsrapporten skriver Eiendomsspar at nye handelsmønstre- og plattformer skaper noe usikkerhet for butikkeiendommer.

- Alt i alt, er du behersket optimist på handelens vegne?

- Jeg legger merke til med et litt skjelmsk smil at en del av de som snakker verst om handel, er de som kjøper mest handelslokaler...