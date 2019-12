Clas Ohlson satser på noe helt nytt: – Bra for lommeboka og miljøet

Fra i dag av kan du leie en eske med julepynt hos den svenske giganten.

Vi har alle vært der. Vi pakker opp esken med julepynt som har vært stuet bort siden i fjor, bare for å oppdage at at juletrefoten er bøyd, vattnissen mangler luen sin og halvparten av julekulene er sprukket. Hvis de fortsatt er der.

Og det er før vi engang tenker på strevet med å stue det hele bort igjen.

Det problemet vil Clas Ohlson komme til livs med sin nye tjeneste, som lar seg leie julepynt før jul og bruke den som du vil gjennom juletiden.

– Det er vanskelig å si hva det egentlig vil bidra til, sier forsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO til Nettavisen.

Bruk først, dump etterpå

Clas Ohlsons nye løsning innebærer at man kjøper en kasse med julepynt før jul som man returnerer til butikken når julen er over.

– Ettersom julepynt bare brukes en gang i året, og i en begrenset periode, ønsker vi å tilby en løsning som både er bra for lommeboka og miljøet, sier Lene Iren Oen, kommersiell direktør i Clas Ohlson til Nettavisen.

Julepynten kan leie i Torggata i Oslo fra 11. desember og må returneres til samme sted før 13. januar. Det koster deg knappe 149,- kroner.

– Vi er opptatt av å forenkle hverdagen til våre kunder, og hva er vel bedre enn å kunne leie det meste av det du trenger for å skape julestemning hjemme, sier Oen.

I julekassen vil du finne ting som en elektrisk adventsstake, en adventstjerne, et lite juletre, juletrepynt, lysslynge, en nisse, LED-kubbelys, yatzy-spill, en kortstokk og en liten julegave fra Clas Ohlson.

Julepynten som leveres tilbake etter bruk vil selges på gjenbruksappen Tise og alle inntektene går til Miljøagentene.

– Julekassen er en ny måte for oss å oppfordre til gjenbruk. Fra før har vi gratis utlån av verktøy, sier Oen til Nettavisen.

Tjenesten er i år et pilotprosjekt i Oslo og Stockholm, men vil kunne komme andre steder i landet hvis den viser seg å være populær.

Hvem er utleie av julepynt rettet mot?

– Vi tror utleie av julepynt kan bli populært særlig for de som skal pynte til jul for første gang. Vi håper mange vil benytte seg av den unike muligheten til å leie julepynt, sier Oen.

Bakgrunnen for innholdet i esken skal være en undersøkelse blant kundene som viser hva de ønsker seg av julepynt.

Usikker på gjenbrukseffekten

Julepyntutleie føyer seg inn i rekken over gjenbruksprosjekter hos de store kjedene. I fjor ble IKEA kjøper tilbake lansert, der hensikten er å kjøpe tilbake brukte IKEA-møbler som er i god stand, for å selge disse videre på varehuset.

Ingun Grimstad Klepp er forsker på teknologi og bærekraft ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hun er usikker på gjenbrukseffekten.

– Det er vanskelig å si hva det egentlig vil bidra til. man kan tenke seg at mindre kastet, men man kan også tenke seg det motsatte, sier Klepp til Nettavisen.

– En av forutsetningen for at det skal virke er at folk har lyst til å ha noe forskjellig hele tiden. Grunnideen er at tingene ikke har noen verdi utover det funksjonelle. Det bygger på en ide om at folk vil ha variasjon og det er slett ikke sikkert.

Klepp mener tanken om å bytte ut julepynten hvert år går litt imot trenden.

– Når man jobber med miljø er det gjerne den motsatte veien man ønsker å gå, med færre ting med mer mening, ikke flere ting med mindre mening, sier hun.

– Samtidig ser vi at utleie har mye for seg innen mange produktgrupper som sykler, biler og tilhengere.

Til slutter sier Klepp at hun gjerne skulle visst mer om markedet for julepynt.

– Vi ser at det er mye julekrinskrans rundt om i butikkene, så at det er et stort marked, vel, det må det være, men hvorfor? Det vet vi mindre om.