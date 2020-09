Clas Ohslon reddes av Norge - knuser den svenske veksten

Clas Ohlson vokser kraftig i Norge, som redder veksten i første kvartal.

Clas Ohlson har såkalt avvikende regnskapsår og legger onsdag morgen frem tallene for første kvartal, som ble avsluttet 30. juli. Koronapandemien påvirker derfor hele regnskapsperioden.

Og regnskapet viser at inntektene har økt fra 2044 millioner svenske kroner i første kvartal 2019/2020 til 2074 millioner i første kvartal 2020/2021. Ifølge Clas Ohlson er den organiske veksten ut fra sammenliknbart antall butikker på 8 prosent.

Driftsresultatet i perioden har mer enn doblet seg fra 79 millioner kroner til 166 millioner svenske kroner, mens resultatet etter skatt er opp 49 millioner kroner til 117 millioner.

Klart sterkest

Clas Ohlson omsetter for nesten like mye i Norge som i Sverige, og det Norge har den klart sterkeste organiske veksten med hele 22 prosent i kvartalet. I Sverige er derimot nedgangen på 1 prosent i kvartalet.

I første kvartal omsatte de norske Clas Ohlson-butikkene for 904 millioner svenske kroner, opp fra 832 millioner for ett år siden. I de svenske butikkene var det derimot en nedgang på 9 millioner svenske kroner til 928 millioner. Driftsresultatet i de to landene er så å si identisk på 38 millioner svenske kroner.

Men, i august etter at regnskapskvartalet er over, falt det totale salget for Clas Ohslon med 7 prosent, til tross for en sterk vekst i netthandelen. Netthandelen utgjør likevel godt under 10 prosent av den totale omsetningen.

Clas Ohlson hadde ikke noe godt fjerde kvartal, da koronapandemien herjet som verst, men netthandelen i selskapet økte kraftig.

Norge først

Clas Ohlson AB er et svensk handelsforetak. Virksomheten begynte som postordrefirma helt tilbake i 1918, men er i dag en varehuskjede representert i Sverige, Norge, Finland, Storbritannia og Tyskland. Oslo ble i 1991 det første stedet utenfor Sverige som fikk en Clas Ohlson-butikk,

Handelskjeden har vært notert på Stockholmsbørsen siden 1999 og er også notert på den nordiske børsen The Nordic Exchange.

Markedsverdien av Clas Ohlson ved børsslutt tirsdag var 6,4 milliarder svenske kroner. De største eierne i den børsnoterte handelskjeden er to familier som er etterkommer etter gründeren Clas Ohslon. De eier 38 prosent av selskapet, men stemmer for 65 prosent av aksjene og har i praksis full kontroll.

Clas Ohlson-aksjen stupte under koronakrisen i vår, men har hentet seg inn igjen. Aksjekursen er likevel 2 prosent lavere nå enn ved årsskiftet (se grafen under).