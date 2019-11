Coca-Cola kutter i Norge

42 årsverk i salgsavdelingen i Coca-Cola Norge skal bort.

Det bekrefter selskapets hovedtillitsvalgt Lars Ingvaldsen overfor Dagens Næringsliv (DN). Det er andre gang på litt under ett år at det kuttes i salgsavdelingen.

Kommunikasjonsdirektør Per Hynne i Coca-Cola Norge,bekrefter også nedbemanningen. I en e-post til DN skriver Hynne at avgiftsøkningen fra 2018 samt en voksende grensehandel, gjør det krevende å være drikkevareleverandør i Norge.

Coca-Cola har totalt 580 ansatte i Norge, hvorav 226 ansatte i salgsavdelingen. Det betyr at 19 prosent av de ansatte i avdelingen må bort.

Hver sjuende forsvant

Nettavisen skrev for et snaut år siden at Coca-Cola Norge nedbemanner med 34 årsverk i Norge. Den gangen måtte hver sjuende salgsansatt hos Coca-Cola gå, i det som ble kalt en omorganisering. Nedbemanningen skjedde i kjølvannet av beslutningen til Rema 1000 og Coop om å kaste ut eksterne varefremmere.

- Vi gjør dette av flere grunner, blant annet på grunn av at Rema 1000 og Coop kutter ut varefremmere, sa Hynne til Nettavisen i fjor.

For ett år siden hadde Coca-Cola 608 ansatte i Norge.

- Det er en betydelig andel, men vi har fortsatt en stor salgsorganisasjon igjen, sa Hynne. Nå krympes altså denne organisasjonen nok en gang.

Coca-Cola Norge har hovedkontoret på Lørenskog utenfor Oslo.