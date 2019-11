Coca-Cola skaper mest plast-søppel

Organisasjonen Break Free From Plastic har samlet inn nesten en halv million enheter plastsøppel verden rundt. Her er konklusjonen.

Break Free From Plastic samlet plastsøppel 84 steder fordelt på 50 land og seks kontinenter. Totalt deltok 72.000 frivillige i plastinnsamlingen, som foregikk langs strender, i bygater, langs elver og i boligområder.

Merkevaren de fant desidert flest enheter av var Coca-Cola - totalt 11.732 enheter, skriver Forbes. På den neste «plassene» kommer Nestlé og PepsiCo.

Coca-Cola har besvart spørsmål fra The Intercept slik:

«Hver gang vår emballasje ender opp i havet eller andre steder den ikke hører hjemme, er det uakseptabelt for oss. Vi samarbeider med andre for å håndtere dette kritiske globale problemet - både å stanse at plastsøppel havner i havet og å rydde opp i eksisterende forsøpling.»

Ni av ti flasker blir ikke resirkulert

I USA er det Nestle, Solo Cup Company og Starbucks som det kastes mest av. I Europa er det Coca-Cola, Heineken og Pepsi.

Kampanjen hadde som mål både å rydde opp på offentlige steder og å identifisere hvilke selskaper som har ansvar for det meste av plastforsøplingen. Ifølge Forbes blir det kjøpt om lag en million plastflasker i minuttet - over 90 prosent av flaskene blir ikke resirkulert.

Det er anslått at i 2020 vil 500 milliarder plastflasker bli solgt - av disse blir 455 milliarder ikke resirkulert. Flasker som ikke blir resirkulert ender opp på søppelfyllingene, blir brent eller havner til slutt i havet.