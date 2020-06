Coop går i strupen på Findus: Skal produsere egne frosne grønnsaker og pommes frites

Nå skal Coop Norge ta opp kampen med Findus på frossenmat.

Ferskvarehuset, som er et datterselskap av Coop Norge Industri, på Gardermoen er snart ferdig utbygget med 10.500 kvadratmeter og klart til å produsere frosne grønnsaker og pommes frites. Totalt blir bygget på 25.000 kvadratmeter.

Til vanlig pakkes det salat og sendes ut til Coops butikker landet over fra Ferskvarehuset, men nå skal de altså satse mer på frossenmat. I dag er det Findus som produserer denne typen varer til Coops eget merke, men nå vil Coop ta opp kampen med Findus og produsere alt selv.

- En del av strategien vår er å utvikle og produsere egne merkevarer for Coop, og vi ønsker nå å gjøre Ferskvarehuset til en komplett fabrikk for grønnsaksproduksjon. Fabrikken vår skal produsere gode varer til konkurransedyktige priser, sier Hege Berg-Knutsen, administrerende direktør for Coop Norge Industri, til Nettavisen.

EGENPRODUKSJON: Administrerende direktør Hege Berg-Knutsen i Coop Norge Industri forteller at de nå skal begynne å produsere frosne grønnsaker og pommes frites for eget merkevare selv. Foto: Hans Olav Nyborg/Romerikes Blad

Norskprodusert

Findus skal likevel fortsette å produsere fryste erter for Coop, men alt annet skal de stå for selv.

Berg-Knutsen ønsker imidlertid ikke å fortelle hvor mye de sparer på å ta over produksjonen selv.

- Ved å produsere i egne fabrikker tar vi større ansvar for hele verdikjeden, og kan tilby billige produkter til kundene. Vi kommer til å få på plass de samme variantene av frosne grønnsaker og pommes frites som finnes i butikk i dag, men vi vil også lansere nye varianter som er unike i det norske markedet, forteller hun.

De skal produsere 3000 kilo pommes frites i timen.

FERSKVAREHUSET: Ferskvarehuset til Coop Norge ligger på Gardermoen. Foto: Hans Olav Nyborg/Romerikes Blad

I produksjonen skal det kun brukes norske grønnsaker, i alle fall så langt de har tilgang på norske råvarer.

- Vi skal begynne produksjonen i august, og bruke høsten på å produsere og legge opp et lager av varer før de kommer til salgs i mars 2021, sier hun.

Blomkål blir det første produktet de skal pakke i ny fabrikk. Men de skal tilby både gulerøtter, kålrot, rosenkål, spinat, lapskausblandinger og andre grønnsaksblandinger.

Skal redusere matsvinn

Berg-Knutsen forteller at de er opptatt av at det skal være god kvalitet på grønnsakene de bruker, men de vil samtidig bidra til å redusere matsvinn.

- Til industriproduksjon kan vi for eksempel bruke råvarer som ikke har bra nok utseende og fasong til å kunne selges som pakket vare i butikken. Her handler det bare om å utvikle nye og innovative produkter som kundene våre liker, forklarer hun.

Grønnsakene de skal høste inn til produksjonen i løpet av høsten er hovedsakelig fra bønder på Østlandet. Ulike typer produkter krever imidlertid ulike råvarer, og kontraktene som inngås vil avhenge av hvor i landet det er god tilgang på riktig type råvare.

20 nye arbeidsplasser

Når de tar over produksjonen av Coops egne merkevarer og er i gang med salget neste vår, har de et mål om å øke omsetningen til Ferskvarehuset med 100 millioner kroner i året.

- Vi omsetter for rundt 200 millioner kroner i året nå, men med ny produksjon og god vekst forventer vi raskt å øke det til 300 millioner kroner. Vi vil nok ligge noe under i 2021, men i 2022 bør vi være der, sier han.

Det koster også å utvide, og kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, forteller at de investerer 230 millioner kroner i satsingen på Ferskvarehuset.

- Samtidig skaper vi 20 nye arbeidsplasser, forteller han.

Ønsker konkurranse velkommen

Findus sier at de respekterer Coop sitt ønske og behov for å produsere frosne grønnsaker og pommes frites til eget merke selv.

- Vi ønsker dem velkommen til å konkurrere med oss, på lik linje med alle andre, sier Kenneth Fredriksen, administrerende direktør i Findus, til Nettavisen.

- Hvordan skal Findus vinne kampen mot kundene - slik at de velger Findus kontra Coops produkter?

- Som merkevare må vi alltid være best på smak, løsning og kvalitet. Vi vil fortsette å fokusere på relevante kvalitetsprodukter som smaker godt, og som er i tråd med det forbruker foretrekker, sier han.