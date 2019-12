Coop med frontalangrep: - Alle som handler hos Kiwi burde kreve 15 prosent rabatt når de handler Freia sjokolade

Coops kommunikasjonsdirektør mener de taper 100 millioner kroner bare på innkjøp fra Freia, sammenliknet med konkurrenten. Han frykter at Kiwi kan ta livet av dem og Rema 1000 hvis ingenting endrer seg.

- Vi har mye dårligere forutsetninger, men likevel er prisene like. Alle som handler hos Kiwi burde kreve 15 prosent rabatt når de handler Freia sjokolade, sier Coops kommunikasjonssjef Bjørn Takle Friis til Nettavisen.

Konkurransetilsynet avslørte nylig at Norgesgruppen, som Kiwi er en del av, i snitt får mye bedre innkjøpsbetingelser enn Coop og Rema på en lang rekke varer.

Til sammen ble det vist i snitt store avvik hos 16 store dagligvareleverandører. Norges klart største dagligvarekonsern, Norgesgruppen, fikk de samme varene opp til 15 prosent billigere enn konkurrentene.

Store summer

Det har vært ukjent hvilke av leverandørene som driver den største forskjellbehandlingen. Friis i Coop trekker frem Freia, Norges ledende sjokoladeprodusent, og påleggskjempen Mills, som har merkevarer som Vita hjertego', Delikat og Soft Flora, som verstinger.

- Nå har vi mange forhandlinger og disse to fremstår som kanskje de verste. De er helt uinteresserte i å imøtekomme oss. Andre er mer velvillige, men det er langt frem, sier Friis.

Freia er en del av det internasjonale godterikonsernet Mondelez og har en av Norges aller sterkeste merkevarer. Freia/Mondelez var med i undersøkelsen til Konkurransetilsynet som viste prisforskjeller på opp til 15 prosent, og skal også være blant de som gir aller høyest rabatt til Norgesgruppen. Det er uklart hvorfor Norgesgruppen får så mye bedre betingelser enn konkurrentene, og konkurrentene mener fordelene strider mot konkurranselovgivningen, og er dermed ulovlig.

- Coop handler varer for 700 millioner kroner fra Mondelez og vi antar at Norgesgruppen får 15 prosent bedre betingelser. Det utgjør 105 millioner kroner i året, som vi taper overfor Norgesgruppen for de samme varene, sier Friis.

Investere

Han sier at noe liknende gjelder for Mills, som også skal gi bedre betingelser til Norgesgruppen. Friis antar at disse ligger på rundt 10 prosent.

- Ti prosent dyrere innkjøpsbetingelser hos Mills utgjør 54 millioner kroner i sparte kostnader for Norgesgruppen på vårt volum, sier han.

Tar man høyde for at Norgesgruppen er nesten dobbelt så store som Coop, er det i så fall snakk om mange hundre millioner i sparte kostnader, bare på to leverandører.

- Det er hundre millioner de kan investere i deres butikk, kjøpe noe eiendommer for å holde konkurrentene ute, og gjøre seg selv enda større, sier Friis.

- Hindrer konkurrenter

Friis mener at Norgesgruppen, som står bak kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar, benytter fordelene deres til å hindre andre i å komme inn i markedet, blant annet ved å sikre seg gode butikktomter.

- Til gjengjeld er ikke Kiwi spesielt mye billigere enn oss, og det skal vi prise oss lykkelig for. Hvis Kiwi tok de lavere prisene de får fra leverandørene ut i pris til forbruker, ville de tatt livet av oss, sier Friis.

Dagligvarebransjen har nylig vært gjennom en tøff priskrig, der Friis sier Coop tapte flere hundre millioner kroner på varer de solgte med tap. Han mener at Coop har lite mer å gå på i priskampen.

- Vi kan ikke presse prisene særlig mye mer. Det har vi ikke marginer til, men får vi bedre betingelser, garanterer vi også lavere priser ut til forbruker, sier han.

Utliknes

Karl Munthe-Kaas, daglig leder i Kolonial.no, mener at grunnen til at Norgesgruppen ikke er mye billigere enn konkurrentene er at de driver mindre effektivt enn konkurrentene. Men siden de også får varene i billigere, utlikner dette hverandre, slik at prisene blir relativt like, ifølge Kolonial-sjefen.

- Det er derfor Kiwi ikke er billigere enn Extra og Rema. Det er en ren propaganda at Kiwi driver ned prisene. Hvis man ser på VGs matbørs de siste fem årene, er det samlet sett 0,1 prosent prisforskjell på Kiwi og Rema 1000, så i praksis er det helt like priser, sier Munthe-Kaas.

KRITISK: Kolonial.no-gründer Karl Munthe-Kaas Foto: Kolonial.no

- Det som er forsmedelig er at de har brukt ressursene på bygge flere butikker. Det forklarer også at vi har så ekstrem tetthet av dagligvarebutikker i Norge. Norgesgruppen har ikke ønsket å presse ned prisene, men bygge ut butikknettet sitt. Det er ikke noe kundene tjener på. Det er ikke noe poeng å ha to Kiwi-butikker 200 meter fra hverandre på Frogner, sier han.

Friis i Coop mener at Kiwi lett kan utkonkurrere Rema og Extra hvis de hadde drevet like effektivt som Rema og Extra. Det er Munthe-Kaas helt enig i.

- Norgesgruppen holdes tilbake av sin egen ineffektivitet. De har mye overhead og veldig mange butikker. Hadde de effektivisert sin egen drift, kunne innkjøpsbetingelsene blitt gjenspeilet i prisen ut til kunden, men det hverken kan de, eller vil de, sier han.

- Jobber beinhardt

- Vi kommer til å fortsette å forhandle direkte med leverandørene og ikke gjennom media, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen, til Nettavisen.

- Kan dere si dere enige i at dere har langt mindre effektiv drift enn konkurrentene?

- Når det gjelder effektiviteten til Norgesgruppen, så jobber vi beinhardt for å styrke vår produktivitet og vi er stolte av den utviklingen vi har. Det er ikke rom for ineffektiv bruk av kapital i vår bransje, sier han.

DIREKTØR: Per Roskifte Foto: norgesgruppen.no

- Dere har sagt at i den grad det er forskjeller, kommer det kundene til gode. Hvordan da?

- Gjennom å forhandle ned leverandørprisene årlig, bidrar vi til å holde matprisene nede, videre er effektiv drift noe som tilfører samfunnet verdier. Samtidig er det mange flere grunner enn innkjøpsbetingelser som skal til for at man lykkes. Det er sammensatt og gjelder både riktig vareutvalg, god markedsføring, gode konsepter, riktig beliggenhet, effektiv drift, flinke folk, dyktige leverandører og mye annet. Konkurransetilsynet sin undersøkelse gir ikke alle svar. Å ta utgangspunkt i en undersøkelse basert på 16 leverandører blir snaut når vi har nesten 1000 leverandører totalt, sier Roskifte.

- Men disse leverandørene står for rundt 30 prosent av salget deres?

- Det er fortsatt svært mye som er uklart og som leverandørene må svare på, og det er ikke konkludert med ulovligheter, sier Roskifte.

- Vi har fokus på å vinne kampen om kundene. Vi tror det er en klok strategi. Utover det har vi ingen kommentar til hva våre konkurrenter mener om oss, legger han til.

Overrasket

Freia har følgende kommentar til Friis' utspill:

- Vi har over lang tid hatt et godt samarbeid med Coop og de andre dagligvarekjedene. Tøffe prisforhandlinger hvert år er en naturlig del av dette. Slike forhandlinger er krevende, men vi håper å komme frem til en god løsning med alle kjedene også i år. Vi kan selvfølgelig ikke kommentere på innkjøpspriser og betingelser vi har med Coop eller noen av de andre dagligvarekjedene, sier Jan Ottesen, talsmann i Mondelez Norge.

Hege Rognlien, informasjonssjef i Mills, sier at de er veldig overrasket over utspillet fra Coop.

- Vi er midt i forhandlinger og det er viktig å forhandle med kundene og ikke i media. Disse tallene er i beste fall spekulative og vi kjenner oss ikke igjen i dem, sier Rognlien til Nettavisen.

- Friis sier at han opplever dere som en av de aller verste leverandørene når det gjelder forståelse for forskjellene i innkjøpsbetingelser. Hva tenker dere om det?

-Finner dette utspillet veldig overraskende. Vi er midt i forhandlingene med Coop for 2020. Selv om forhandlingene er harde, så opplever vi at vi er i en pågående prosess. Når det gjelder betingelsene til våre kunder, så har vi åpenbart ingen mulighet til å kommentere det.