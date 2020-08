Coop trapper opp: Åpner nye ubemannede butikker

Coop åpnet sin første ubemannede butikk i fjor. Nå kommer konsernet med to nye. Både Coop selv og ekspertene tror det bare er starten.

EGGEDAL/OSLO (Nettavisen/Bygdeposten): - Mange opplever at butikken er stengt når de kommer sent frem til hytta eller hjem fra trening. Da vil dette være til stor hjelp, sier Ingjerd Vestengen, som er kjededirektør for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken, til Nettavisen.

- Det vil overraske meg om det ikke kommer mange flere slike butikker i fremtiden, legger hun til.

Coop, som er Norges nest største dagligvarekonsern, åpnet i fjor sin første dagligvarebutikk, i Bogstadveien i Oslo, som er helt uten ansatte i deler av døgnet. I stedet låser kundene seg selv inn, velger de varene de vil ha, og går gjennom selvbetjent kasse på veien ut.

Du kan se hvordan teknologien fungerer i videoen over.

Trapper opp



Nå trapper Coop opp denne satsingen og åpner to nye butikker som også vil være åpne uten ansatte i deler av døgnet.

De utvalgte denne gang er Coop Marked Folkestad, som ligger i Volda kommune, og en Coop Marked i Nedre Eggedal. Sistnevnte, som åpner allerede i oktober, vil samtidig bli omprofilert til Prix.

BYGGER OM: butikksjef Anne Wilthil Tandberg og medarbeider Kim Havikhagen på Coop Marked Nedre Eggedal Foto: Arild R. Hansen

– Dette blir kjempekult. Butikken har vært som den er så lenge jeg kan huske, så det er på tide med et løft. Vi gleder oss til åpningen, sier Anne Wilthil Tandberg, butikksjef på Coop Marked i Nedre Eggedal, som avviser at det blir færre ansatte i butikken som følge av endringen.

Redde butikken



Coop peker på at denne teknologien som spesielt viktig for å beholde butikkene i bygdene.

- Vi har mange butikker ute i distriktene og endel av dem har ikke økonomisk grunnlag for å ha den åpningstiden som kundene forventer. Omsetningen er rett og lett for lav. Dette gjør at butikken kan være åpnet på lik linje med butikkene på større steder, sier Rune Økland, driftsdirektør for dagligvarer i Coop Nordvest, til Nettavisen.

Han tror at vil vil få mange delvis ubemannede Coop-butikker fremover.

- Vi ser for oss at det er noe vi benytte i relativt stor grad i våre butikker, og kundene våre har veldig tro på dette, sier han, som likevel understreker at det finnes utfordringer.

BLIR UBETJENT: Coop Marked Nedre Eggedal Foto: Arild R. Hansen (Bygdeposten)

- Det ene er at det koster ganske mye å gjøre en butikk ubemannet, blant annet på grunn av sikkerheten. Det andre spørsmålet er om kundene faktisk bruker dette og er fornøyd med det, sier Økland.

Ikke døgnåpen



Butikken i Bogstadveien er åpen hele døgnet. Det skal ikke disse butikkene være, de vil bare få lengre åningstid, trolig til rundt klokken 23. Frem til nå har Folkestad- og Eggedal-butikkene stengt henholdsvis klokken 18 og 20.

BLIR UBETJENT: cOOP marked Folkestad i Volda Foto: Coop

Det vil imidlertid ikke være anledning for å betale med kontanter i butikken i den perioden.

- Vi tilbyr kontantbetaling så lenge butikkene er bemannet, som er store deler av døgnet, men ikke de siste timene. Løsninger for kontantbetaling i ubemannede butikker er kostbare, og i små nærbutikker er det vanskelig å forsvare, sier Vestengen.

Kostnader



Dag Slettemeås er ekspert på teknologi og dagligvare, og er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, som er en del av OsloMet.

Slettemeås tror vi kommer til å se mer av selvbetjente butikker og selvbetjente kasser i tiden framover. Forbrukerne må først bare bli vant med denne selvbetjeningslogikken, før det blir mer av det.

- Jeg tror imidlertid det i bunn og grunn handler om kostnadsbesparelser. Teknologi effektiviserer kostnadsbesparelser, og lønnsutgifter er ofte de største utgiftene, sier han til Nettavisen.

Mister sosial kontakt

Selv om det kan føre til færre arbeidstakere i butikkene, er det likevel helt nødvendig med menneskelig arbeidskraft for å få det til å gå rundt - for eksempel påfylling av varer.

COOP-TOPP: Ingjerd Vestengen, Kjededirektør Coop Prix, Coop Marked og Matkroken. Foto: John T. Pedersen / Coop

- Den største endringen blir kanskje at man ikke har den sosiale interaksjonen når man går i butikken. Man går jo ikke i butikken bare for å handle mat - det er en opplevelse også, sier Slettemeås.

Dagligvareekspert Erik Fagerlid tror derfor at vi kan ende opp med to typer butikker i framtiden. Én hvor det er mye personale, som for eksempel kan hjelpe deg å sette sammen måltid, og én hvor det er selvbetjening uten at du må snakke med noen.

- Dagligvarekjedene må se an hvor butikkene ligger og hvem som er primærkundene der, forklarer han.

- Det er en enorm butikktetthet i Norge. Det er for mange butikker, og det sier seg selv at ikke alle er lønnsomme. Da er det en god løsning å få ned kostnadene ved å fjerne personalkostnader deler av døgnet, påpeker han.