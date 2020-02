Coop utbetaler rekordsum til nordmenn: Ber folk sjekke kontoen

Coops medlemmer får nå utbetalt fjorårets kjøpeutbytte, og forbrukerøkonom Derya Incerdursun har en klar anbefaling.

- Nå bør du sjekke kontoen og se hvor mye du har fått, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til Nettavisen.





I disse dager utbetaler Coop et kjøpeutbytte på 1,1 milliard kroner til sine medlemmer, eller medeiere, i tillegg til at de også har kupongrabatter og verdier av medlemskupp som utgjør i overkant av én milliard kroner.

Kjøpeutbyttet har en økning på 8,3 prosent fra fjoråret.

- Coop har snart 1,8 millioner medeiere. Medeierne er våre beste kunder, og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et rekordstort kjøpeutbytte, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge, til Nettavisen.

Pengene går rett inn på kontoen du har som Coop-medlem.

Stokke synes det er spesielt motiverende at de gjennom fjoråret fikk over 112.000 nye medeiere i samvirkelagene.

- Vi ser at antall innmeldinger øker fra år til år, og at kundene omfavner delingsøkonomien Coop står for.

- Ta ut pengene

Forbrukerøkonom Derya Incerdursun i Nordea anbefaler at du tar ut kjøpeutbyttet når du får pengene.

- Renta på Coop-kontoen er lav, så det er bedre å forvalte pengene på en måte som gjør at pengene vokser, anbefaler hun.

Renta settes av det enkelte samvirkelag som kunden er medeier i, så det kan være variasjoner, men hos Coop Øst er renta på brukskonto på 0,25 prosent på alle innskudd utover ansvarsinnskudd på 300 kroner. På høyrentekonto med innskudd inntil 100.000 kroner er renta på 1,25 prosent.

- Du vil få best avkastning på pengene om du sparer i aksjefond, om du skal spare i fem år eller mer, sier hun.

Uansett hvor mye eller lite penger du får utbetalt, er det lønnsomt å spare.

- 2-500 kroner er bedre enn null kroner. For dem som ikke har begynt å spare ennå, er dette en fin mulighet. Ser du at pengene vokser kan sparing gi mersmak, sier Incerdursun.

MER FOR PENGENE: Forbrukerøkonom og advokat i Nordea, Derya Incedursun, sier du kan få mer igjen for kjøpeutbyttet om du plasserer pengene på en konto med høyere rente enn du får på medlemskontoen din hos Coop. Foto: Werner Juvik (Nettavisen)

Bør redusere gjelden

Trenger du imidlertid pengene innen ett til to år bør du heller plassere kjøpeutbyttet fra medlemskontoen på en sparekonto med høyere rente enn du får hos Coop.

- Innskuddskonto gir høyest mulig rente, råder hun.

Har du derimot gjeld, forbruksgjeld eller inkassovarsel - eller andre regninger som forfaller snart, anbefaler heller forbrukerøkonomen at du bruker pengene på dette.

Kristiansen i Coop påstår på sin side at så lenge du får renter på pengene er det ingen grunn til å forhaste seg med å bruke opp pengene.

- Mange av medeierne våre bruker dette som en liten reserve-sparekonto og sparer til noe man ønsker seg, sier Kristiansen. Han viser til at du får renter på utbytte hos Coop i motsetning til hos Norgesgruppens Trumf-program.

- Da hadde jeg tatt dem ut også, og i stedet satt dem på Coop-kontoen min, sier han.

Flere unge medlemmer

Coop Norge er veldig fornøyde med at de utbetaler mer i kjøpeutbytte til medlemmene sine i år.

- I Coop er vi stolte over å være annerledes, spesielt når overskuddet skal deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte, sier Stokke.

De merker samtidig at yngre mennesker også ønsker å være medlem. Av de 112 000 nye medeierne var 36 prosent under 30 år, og over 57 prosent er under 40 år.

- Det er ekstra gledelig at stadig flere yngre blir medeiere i Coop. De yngre kundene våre er i tillegg til delingsøkonomi opptatt av samfunnsansvar og tilgangen til sunn og bærekraftig mat. Alt dette får de hos oss i Coop, sier Stokke.

