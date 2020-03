Corona-frykt blant nordmenn fører til hamstring: Kolonial.no fikk ekstrem bestilling

Mange nordmenn har hamstret ris, pasta og hermetikk, for å kunne klare seg en periode om de havner i corona-isolat hjemme. Noen drar det litt lenger enn andre.

Det er tydelig at mange vil sikre seg mye mat og gjerne langtidsholdbare produkter i tilfelle de må sitte i hjemme-isolat på grunn av coronaviruset. Kolonial ser en tydelig trend i bestillingene nå for tiden.

- Mange av ordrene er vanlige bestillinger, men vi ser en ganske stor økning i de aller største ordrene, forteller Karl Alveng Munthe-Kaas, gründer, medeier og daglig leder i Kolonial.no.

- Vi har noen ekstremtilfeller. Det var en som bestilte 400 kilo ris for eksempel, forteller Munthe-Kaas.

- Vi tenkte at vi får levere med pall til han da, legger han til og humrer, og bekrefter at de faktisk leverte all risen til kunden.

Ser en klar bestillingsendring

En vanlig bestilling har alt fra 40 til 60 varer, men nå ser de store bestillinger på 100-150 varer.

- Det er åpenbart knyttet til coronaviruset, sier han.

250 prosent vekst

Munthe-Kaas forteller at de så en veldig stor bølge av økte bestillinger i starten av den siste helgen av februar.

- Hvis vi ikke hadde hatt kapasitetsbegrensning på levering, hadde vi landet på en bestillingsvekst på 250 prosent fredag 28. februar mot samme dag i fjor, sier Munthe-Kaas.

- Det kom uansett inn mange flere bestillinger enn normalt forrige fredag, men de ble levert andre dager enn den fredagen, forklarer han.

Kapasiteten deres er imidlertid uansett høyere i år sammenlignet med fjoråret.

Nå har antall bestillinger også stabilisert seg mer, og er innenfor det de klarer å ta unna av med kapasiteten de har.

- Men det har helt klart lagt seg på et høyere nivå, tilsynelatende permanent. Vi har også økt bemanningen med 25 prosent, forteller han.

Ingen økning

Ingen av de andre butikkjedene har opplevd at folk har hamstret ekstreme mengder av en eller flere varer grunnet coronaviruset.

- Vi ser økt etterspørsel på noen få produkter som nok skyldes oppmerksomheten rundt dette. Vi har likevel godt med varer, så det er ingen grunn til å handle mer enn vanlig, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Coop Norge har heller ingen eksempler å vise til, men også de har sett økt etterspørsel etter noen dagligvarer, for det har gått mer av hermetikk, ris og pasta enn normalt.

Heller ikke Kiwi, Meny eller andre Norgesgruppen-butikker opplever ekstreme tilfeller av hamstring.

- Vi ser en økning på salget av langtidsholdbare produkter, men vi har varer både i butikk og på lager, så det er ingen grunn til å handle mer enn du trenger, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

