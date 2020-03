Corona-toget har snudd - kraftig oppgang på Wall Street

Etter kraftig nedgang hele forrige uke, har det snudd på Wall Street. Samtidig avlyser British Airways og Ryanair flere hundre flyavganger i Europa.

NEW YORK (Nettavisen): Børsene i USA er kraftig opp mandag ettermiddag, lokal tid. Dow Jones var mandag ettermiddag opp hele 760 poeng, eller over tre prosent. På det meste var Dow Jones opp over 800 poeng, eller 3,1 prosent.

Også S&P 500 og Nasdaq Composite er kraftig opp mandag, begge opp rundt 3,6 prosent.

I Oslo steg hovedindeksen hele 3,5 prosent da aksjehandelen begynte, men endte til slutt med en svak oppgang på 0,4 prosent.

I London endte børsen 1,2 prosent opp. Også oljeprisen steg betydelig, og mandag ettermiddag kostet et fat nordsjøolje 52 kroner.

Onsdag kveld kommer også nyheten om at British Airways og Ryanair avlyser flere hundre flyavganger i Europa som en følge av coronaviruset. Avgangene som er rammet er fra Heathrow og Italia, Frankrike, Østerrike, Belgia, Tyskland, Irland og Sveits, samt JFK i New York, melder Sky News. Flyavganger fra Gatwick blir også berørt.

25 er smittet i Norge

Mandag kveld kom også oppdaterte tall på antall smittede i Norge. Det siste døgnet er det bekreftet seks nye tilfeller av koronaviruset i Norge. Totalt er 25 personer smittet med viruset her til lands.

Ingen av dem er alvorlig syke, og ingen er innlagt på sykehus, opplyser overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Siri Helene Hauge.

– Alle er i hjemmene sine og er isolert, sier Hauge.

På kort sikt er det ventet at det vil komme flere tilfeller, ifølge Hauge.

12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert fem ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder, ett i Rogaland og ett i Tromsø. De seks nye tilfellene har alle tilknytning til smitte i utbruddsområder i utlandet.

