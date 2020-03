Corona-viruset rammer økonomisk og sender Norwegian i bakken med et brak

Corona-viruset er dødelig for aksjemarkedet. På to uker har Norwegian-aksjonærene tapt rundt 3,6 milliarder kroner.

At Bjørn Kjos (73) er i den økonomiske risikosonen for coronaviruset, er velkjent og Norwegian opplevde skrekkelig crashlanding i forrige uke.

Flyselskapet er ikke alene, og vi oppdager det her i huset også: - Det selges nesten ikke flyreiser gjennom partnerne vi har, opplyser reiseansvarlig Milan Botani i Nettavisen, og beretter om et fall i antall hotellbookinger på 75 prosent i forhold til samme uke i 2019.

Foreløpig er det uklart hvor mange som vil bli smittet og bli alvorlig syke av corona, men både Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske helsemyndigheter appellerer til en dugnad for å dempe spredningen.

De aller fleste som blir smittet får bare milde symptomer, mens andre får en tyngre influensa med lungebetennelse, som potensielt er dødelig for enkelte - spesielt eldre.

Det vi imidlertid vet er at corona rammer økonomien brutalt. Den kinesiske PMI-indeksen (som måler innkjøpssjefenes markedssyn) er lavere enn under finanskrisen i 2008.

- Som markedet har fryktet, har coronaviruset hatt en enorm effekt på kinesisk økonomi i februar, hvor store deler av landet var delvis stengt, skriver Nordeas sjefanalytiker for Asia, Amy Yuan Zhuang, i sin markedsrapport.

På kort sikt er markedseffektene kraftige. Verdens børser falt med 10-15 prosent i forrige uke og mange investorer flyktet til «trygge havner» som amerikanske dollar. Det førte blant annet til rekordlave amerikanske renter, oljeprisen falt kraftig og norske kroner fulgte med.

- Det var ventet at tallene kom til å bli dårlige siden Kina så og si har stått stille i tre uker, men tallene var klart mye verre enn ventet. Vekste i Kina kommer til å bli skuffende lav i Q1 og vil dermed dempe global vekst. Det markedet frykter nå er at vi kan få like dårlige målinger fra andre land fremove dersom de må iverksette like strenge tiltak som Kina for å forhindre smitte, skriver Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen.

Fra hele verden - også Norge - kommer nyheter om arrangementer og konferanser som må avlyses. Folk som har vært på ferie eller på annen måte er i faresonen for å ha blitt smittet, må være hjemme i karantene. Hvor omfattende dette blir i Norge, er foreløpig uvisst.

Trøsten fra tidligere virusepedemier er at aktiviteten tar seg opp igjen, og at mange tar igjen ferier etc. når det verste har roet seg. Under Sars-epidemien i 2003 fikk reiseindustrien et seks måneders langt fall før det snudde, men den gang traff den bare 26 land og drepte 774 personer - altså langt mildere enn årets corona-epidemi, ifølge Financial Times.

Den internasjonale flyorganisasjonen IATA antyder at flyselskaper i Asia kan miste inntekter for rundt 300 milliarder kroner i år - og at 2020 får et fall i internasjonal passasjertrafikk for første gang på 10 år!

Når børsene har steget mandag formiddag, så er først og fremst i håp om at sentralbankene kommer på banen, slik eksempelvis den amerikanske sentralbanken Fed har signalisert at de vil bruke rentekutt for å støtte økonomien.

Også Bank of Japan har signalisert støttetiltak, og dette fikk asiatiske børser til å snu oppover mandag morgen.

Det aller mest løfterike er imidertid tegn på at epidemien er på vei ned i Kina og at det er gryende vekst i innenlands reiseaktivitet.

På den annen side er langtfra det verste over internasjonalt. Fredag kveld økte WHO sin vurdering av smitterisikoen til høyeste nivå, og antyder nye tiltak for å begrense smitten til de 56 landene der corona er påvist. Staten Washington i USA erklærte unntaktstilstand og USA har utvidet sine reiserestriksjoner.

OPPFORDRING: WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus ber landene som nylig har fått påvist tilfeller av koronasmitte, om å ta umiddelbare grep. Foto: Salvatore Di Nolfi (NTB scanpix)

Ifølge WHO har smitte fra Italia blitt eksporter til 14 land, mens smitte fra Iran har gått til 11 land. På den positive siden lenker WHO all smitte til kjente kontakter eller smitteklynger: - Vi ser ingen beviser til nå på at viruset sprer seg fritt i lokalsamfunn, sa WHOs generalsekretær på den siste pressekonferansen.

- Så lenge det er tilfelle, har vi fortsatt en mulighet til å begrense viruset, hvis kraftige tilkta blir tatt for å identifisere sykdomstilfeller tidlig, isolere og behandle pasientene og avdekke kontakt, sa WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Foreløpig ser det altså ut som om de drastiske tiltakene i Kina og i resten av verden har bidratt til å begrense virusspredningen, men at den helsemessige faren på ingen måte er over. Det er den heller ikke for økonomisk vekst, spesielt ikke innenfor reise, der aktiviteten altså er på et bunnivå.

Dersom corona-viruset sprer seg og epidemien kulminerer omtrent som de forrige influensaepidemiene, så må vi ruste oss for at dette vil pågå i mange uker og flere måneder fremover.

Selv om økonomien normalt tar seg opp igjen, så vil den få konsekvenser også for norske arbeidsplasser og bedrifter. Færre turister får effekt for norsk handel og turistsnæring. På den annen side får har allerede lavere økonomisk aktivitet i Kina hatt positiv effekt på klimagassutslipp og lokal forurensning.

Og hvis vi skal lete etter et økonomisk lyspunkt - i hvertfall for dem med høye lån og dyre renter - så er renteoppgang nå lengre unna.

Det da noe.

PS! Hva mener du? Frykter du coronaviruset for din egen helse, eller er du mer bekymret for økonomien, eller mener du begge deler er overdrevet? Skriv et leserbrev!