Coronaviruset: Apotekene tømmes - måtte innføre maksbegrensning

Tirsdag ettermiddag var det helt tomt for desinfiserende middel i nettbutikken til både Apotek 1 og Vitusapotek.

Apotekene er tomme for desinfiserende middel, men nå har de tatt grep og bestilt større forsyninger.

- Vi har bestilt opp store kvanta som vi skal få ut til våre apotek og i nettapoteket i løpet av denne uken, sier Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1 til Nettavisen.

Tirsdag ettermiddag var det helt tomt for desinfiserende middel i nettbutikken til både Apotek 1 og Vitusapotek, og også flere fysiske butikker har gått tomme landet over. Det er ikke tvil om at det er utbruddet av coronaviruset som er årsaken.

Tirsdag bekrefter Folkehelseinstituttet at 33 personer er smittet av coronaviruset. Alle er isolert hjemme, og ingen er på sykehus.

- Vi har solgt mye mer enn normalt. Det er høy etterspørsel etter desinfeksjonsmiddel, engangshansker og febertermometer, sier Tonje Kinn, kommunikasjonsrådgiver for Vitusapotek.

Hun legger til at det samtidig er høy etterspørsel av munnbind, som det har vært en stund.

FLERE VIL HA FEBERMÅL: Tonje Kinn, kommunikasjonsrådgiver i Vitusapotek, forteller at de også selger mer av febermål for tiden, og ikke bare desinfiserende middel. Foto: Privat

- Leverandørene sliter

Begge apotekene har nå bestilt inn mer enn en normalbeholdning av antibac. Apotek 1 har dessuten innført en maksbegrensning for hvor mange hver kunde kan kjøpe.

- Til nå har vi hatt en normalbeholdning, og fram til vi får inn mer har vi valgt å innføre denne begrensningen. Vi har ikke tatt stilling til om den skal opprettholdes etter vi har fått inn mer igjen, sier Solberg Ofstad.

STØRRE BESTILLING: Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1 forteller at de har bestilt inn mer antibac enn normalt. Foto: Privat

Hos Boots Apotek var det mandag formiddag fortsatt mulig å bestille antibac i nettbutikken, men mange fysiske apotek tømmes for produktet. Tirsdag ettermiddag var det derimot våtservietter igjen på nettlager.

- Etterspørselen har vært så stor at leverandørene sliter med å møte etterspørselen. Vi fikk inn en liten mengde på fredag, så noen apotek har fortsatt på lager, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Apotek, mandag.

IKKE HELT TOMT: Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots apotek, forteller at det ikke er helt tomt for desinfiserende middel hos dem, men de har bestilt opp mer. Foto: Boots apotek

Selv om de ikke er helt tomme, har også de bestilt inn mer enn normalt.

- Vi håper å få inn i løpet av de første to dagene nå, sier hun.

Verken hos Boots Apotek eller Vitusapotek er det foreløpig tenkt å innføre maksbegrensning mer kunde.

Ekstra beholdning

Apotek 1 ser at det ikke er bare desinfiserende middel det går mye av på grunn av utbruddet av coronaviruset.

- Vi ser at det går en del av engangsservietter, for eksempel Kleenex, sier Solberg Ofstad.

Et annet produkt de forbereder seg på å kunne selge mye av er febernedsettende tabletter.

- Vi har bestilt opp mer av paracetamol, som lindrer influensasymptomer. Det går generelt mer av det i influensasesongen, men vi har bestilt opp mer for å være føre var på grunn av coronavirus-utbruddet, sier hun.

Hun mener det er bra at folk nå tar hensyn til smittevernreglene som Folkehelseinstituttet har gått ut med.

- I stedet for å være på jakt etter munnbind, fokuserer folk nå på god håndhygiene og god hostehygiene, sier hun.