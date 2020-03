Coronaviruset gir rentefall - DNB senker fastrentene

DNB setter ned rentene på fastrentelån, coronaviruset gir rentefall.

Kommunikasjonsrådgiver Marte Amundsen Vilming bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at Norges desidert største bank nettopp satt ned fastrenten med 0,10 prosentpoeng for 3, 5 og 10 års binding. Dette gjelder for produktene ordinær, SAGA og Ung.

Du kan nå binde rentene i ti år fremover til henholdsvis 2,75 prosent og 2,89 prosent. Det er flere banker som den seneste tiden har satt ned rentene i takt med at lange renter har stupt, vesentlig som følge av coronaviruset.

En rekke reduksjoner

- Ja, vi har registrert en rekke reduksjoner i fastrentene på boliglån i det siste. Det er også enkelte innskuddsprodukter med fastrente hvor renten er satt ned, men bildet er ikke like tydelig, sier daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.no til Nettavisen Økonomi.

Rentnedgangen gjelder senest med virkning fra i dag, og nedgangen ligger på rundt 0,1 prosentpoeng. Du kan som tabellen under viser, binde renten i ti år fremover i flere banker til ca. 3 prosent i effektiv rente.

Ifølge Finansportalen.no er fortsatt Storebrand Bank rimeligst med en effektiv rente på 2,79 prosent for et tiårig fastrentelån over 2 millioner kroner i ti år fremover. I KLP Banken kan du binde renten innenfor 75 prosent av antatt boligverdi til en effektiv rente på 2,84 prosent.

Sparer 20.000

Den seneste nedgangen får ikke de eksisterende fastrentekundene nyte godt av. Men for et nytt lån på 2 millioner kroner over 10 år, blir besparelsen ved 0,1 prosentpoeng nedgang 20.000 kroner. Da snakker vi om samlet rentebesparelse før skatt gjennom rentebindingsperioden.

Les også: "Stup i rentemarkedet - nå er fast billigere enn flytende"

Så langt er det ingen endringer fra storbankene i fastrentene, og de holder kortene tett til brystet. Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea Norge sier de følger markedet og konkurransesituasjonen fortløpende. Utover det kan de ikke kommentere fastsettelse av renter.

Men så til det evige spørsmålet, binde renten for flere år fremover for å få forutsigbarhet, eller satse på at historien gjentar seg: At de flytende boliglånsrentene over tid er billigst.

Stresstest

- Min anbefaling er å stressteste økonomien din. Se på en boligkalkulator og se hvor mye du vil ha i ekstra kostnader i måneden om rentene går opp. Historisk har det ikke lønt seg å binde renten hvis man utelukkende ser på kroner og øre, sier forbrukerøkonom Cecilie Tventenstand i Danske Bank.

Men med de for tiden lave nivåene på fastrentelån har du en rimelig mulighet til å sikre seg mot økte utgifter.

- Jeg vil ikke anbefale deg å binde rente med den hensikten at du ønsker å tjene penger på det. Se det heller som en forsikring som gir deg forutsigbarhet i hva de månedlige kostnadene på lånet ditt vil være i den perioden du binder renten for, om det er 3, 5 eller 10 år, sier Tvetenstrand.

Veldig forutsigbart

Hun minner om at et fastrentelån er veldig forutsigbart, der du vet hva du har å forholde deg til. Men binder du deg til et fastrentelån, er det heller ikke mulig å betale inn ekstra på lånet eller gjøre endinger i den perioden du har bundet renten for.

- Det er fullt mulig å kun binde deler av lånet slik at du kan sikre noe og samtidig beholde fleksibiliteten på deler av det, sier Danske Banks forbrukerøkonom.

Lange norske renter faller ikke av seg selv. Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB sier til Nettavisen Økonomi at de norske rentene har stupt i takt med de tilsvarende internasjonale rentene (se graf nedenfor). Faller er som grafen viser på hele 0,5 prosentenheter til drøyt 1,10 prosent.

KRAFTIG FALL: Renten på den tiårige norske statsrenten har i løpet av kort tid stupt fra 1,60 prosent til rett over 1,10 prosent. Foto: (Trading Economics)

Børsoppgangen mandag har ifølge sjefstrategen en klar sammenheng med at sentralbankene vil stimulere markedene.

Det kan gå mot et norsk rentefall både i år og neste år, som ikke var ventet i fjor høst. Da var spådommen at Norges Bank ikke ville gjøre noe med styringsrenten på 1,50 prosent ut 2021. Nå tror det profesjonelle rentemarkedet at rentene vil falle.

To senkninger

- I Norge priser markedet inn en rentesenkning på 0,25 prosentpoeng innen årsskiftet og totalt to senkninger til 1 prosent ved utgangen av 2021. Markedet venter nå at den amerikanske sentralbanken vil senke renten i mars med 0,5 prosentpoeng og 1 prosentpoeng i år.

- Den australske sentralbanken ventes å senke renten med 0,25 prosentpoeng tirsdag, sier Dalstø. Verdens sentralbanker vil gjennom rentesenkninger og pengetilførsler stimulere veksten i økonomiene, sier Dalstø.

TO RENTEKUTT: Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB sier rentemarkedet nå venter to kutt fra Norges Bank innen utgangen av 2021. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Hin tror det kan føre til at de lange rentene forblir på rekordlave nivåer. I hvert fall kam de lange rentene forbli lave så lenge det er usikkerhet hvor alvorlige og langvarige de økonomiske konsekvensene fra viruset blir. Markedene vet ennå ikke når smitterisikoen er kommet under kontroll.

-Men overreagerer rentemarkedet på virusfrykten, vi snakker om et kraftig fall?

- De økonomiske konsekvensene per i dag er uoversiktlige, og det er selvfølgelig en stor urolighet koble til spredningen av viruset. At markedet reagerer kraftig på dette, er forståelig, svarer sjefstrategen.

Les også: "Her får du de billigste billånene"

Svinger

De flytende boliglånsrentene svinger i takt med de korte pengemarkedsrentene og renteendringer fra Norges Bank. Men rentene på fastrentelån styres indirekte av utviklingen på statsobligasjonsrentene og prisen bankene må betale for å låne inn penger i mange år fremover.

Den tiårige norske statsrenten har falt fra 1,6 prosent ved årsskiftet til rett over 1,1 prosent i dag. Dette rentefallet har smittet over på de rentene bankene må betale for lang tid fremover for å kunne låne ut til kundene med 3, 5 og 10 års bindingstid. For tiden betaler bankene ca 1,55 prosent i det norske markedet for å låne i ti år fremover.