Coronaviruset herjer med norsk turisme: - Overnattingstallene kan bli mot null

Norsk turisme og hotellvirksomhet påvirkes av coronaviruset, og konsekvensene på lang sikt kan påvirke sommersesongen.

- Overnattingstallene kommer til å være betydelig mindre i januar, og sannsynligvis mot null inntil forbudet blir opphevet, sier kommunikasjonssjef Sonja L. Birch-Olsen i Visit Oslo til Nettavisen.

- Kinesere som hadde planlagt en privatreise i januar, og hadde allerede fått innvilget visa, ble likevel nektet å reise på grunn av reiseforbudet som begynte å gjelde fra 27. januar 2020, forklarer hun.

Hun påpeker imidlertid at høysesongen for kinesiske turister i Oslo er på sommeren, med en topp i juli og august. Likevel tror hun at vi vil merke coronaviruset på norsk turisme.

Foreløpig har ikke SSB kommet med tall for januar og februar på hvor mange som har overnattet i Norge i denne perioden, så Birch-Olsen kan derfor ikke vise til konkrete tall. Hun legger også til at det er egne regler som gjelder for forretningsreisende.

Les også: Flere norske hoteller har fått virusavbestillinger

Færre gjester

Nordic Choice Hotel forteller at de merker coronaviruset når det gjelder antall hotellgjester.

- Det er primært større kinesiske grupper som kansellerer opphold, og det er i Tromsø og Helsinki vi har merket virkningen av Coronoviruset mest. Vi taper penger på kanselleringene, men tenker først og fremst på de rammede i de aktuelle provinsene i Kina, sier Kristina Breivik, kommunikasjonsrådgiver i Nordic Choice Hotel.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få svar fra Thon Hotels og Scandic Hotels Norge.

Spent på langtidskonsekvensene

Eirik Berge, kommunikasjonssjef i Visit Bergen, forteller at det er litt tidlig å se konsekvensene av coronaviruset. Likevel har de fått noen avbestillinger på visningsturer i Bergen.

- Vi kan ikke se en klar trend ennå, men vi forventer at dette skal påvirke norsk turisme, fordi det påvirker kinesiske turisters muligheter til å planlegge reiser, sier han.

Han påpeker imidlertid at høysesongen for turisme i Bergen er mellom mai og september, men hvis coronaviruset varer i lang tid, kan det påvirke sommersesongen.

- Det blir interessant å se til høsten om volumet går ned. Det avhenger av tidshorisonten på viruset, men jeg tror den største effekten på kort sikt er at turoperatørene i Kina ikke kan booke reiser for noen før situasjonen er avklart, sier Berge.

Les også: WHO med oppløftende nyheter om coronaviruset

Berge er også spent på hva denne typen epidemier som coronaviruset har å si for folks reisevaner, ikke bare turisme til Norge.

- Vi ser at det å oppsøke eksotiske reisemål er viktig for folk, men hvis vi ser en trend av denne typen virus kan det hende folk går tilbake til å velge reisemål som føles tryggere, forteller han.

- Men vi nordmenn glemmer jo fort, så det er ikke sikkert, men det kommer nok an på hvor lenge coronaviruset varer, tilføyer han.

Les også: Kina frigir den største coronavirus-studien av sitt slag

Få kanselleringer

Norge er et yndet reisemål for både kinesere, asiatere generelt og andre turister fra verden over. Nå på vinteren er det spesielt nordlyset som trekker turister nordover i Europa. Viruset som startet i Wuhan i Kina påvirker imidlertid turismen her til lands.

- Vi har hatt noen få kanselleringer som følge av at folk ikke får reise ut av Kina, sier Tarjei Kramviken, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten, til Nettavisen.

- I sum utgjør dette en svært liten del av Hurtigrutens gjester. På reisene langs norskekysten er bare litt over 0,5 prosent av gjestene fra Kina, legger han til.

NOE PÅVIRKET: Hurtigruten forteller at de har hatt noen få kanselleringer av bestillinger som følge av coronaviruset. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

De fleste kineserne reiser imidlertid vanligvis med Hurtigruten i nordlyssesongen tidlig på vinteren.

- Det betyr at høysesongen for kinesiske gjester var over for Hurtigrutens del før utbruddet, sier han.

Visit Bodø opplyser at kinesere og asiatere generelt ikke er en stor kundegruppe i Bodø. Nettavisen har foreløpig ikke lykkes med å få tak i Visit Tromsø.

Les også Ekspert: 60 prosent av verdens befolkning kan bli smittet