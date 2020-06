Covid-19 senker norske kroner - frykt for bølge nummer to

Frykten for et nytt koronautbrudd senker kronen, aksjemarkedet og oljeprisen.

Kronesvekkelsen har roet seg litt utover dagen, men kronen noteres ved 13-tiden til 9,70 mot dollar og 10,90 mot euro, etter å ha vært helt oppe i 11 kroner på morgenen. For en drøy uke siden var kronen nede i 10,50 mot euro, som riktig nok også er historisk svakt.

- Hovedårsaken til kronesvekkelsen er bekymringen stiger for utbrudd nummer to av koronaviruset. Utsiktene til et V-formet oppsving i økonomien og aksjemarkedet fått seg en knekk, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen Økonomi om kronesvekkelsen.

Østnor peker på at det er en oppgang i antall virustilfeller i 20 amerikanske stater, i Tokyo og deler av Beijing. Faktorer som at vi er et lite råvareland med en liten valuta og oljeprisen spiller også inn for den nye kronesvekkelsen. Det skal vi komme tilbake til

- Kronen får virkelig kjørt seg mot alle valutaer, bortsett fra kongolesiske franc. Det sier mye om hvor sensitiv kronen er, sier valutastrategen.

Kraftig virusoppgang

En V-formet utvikling indikerer for øvrig et raskt og kraftig fall, fulgt av en like rask og kraftig oppgang.

- Det har skjedd det mange fryktet en stund, men som finansmarkedene ikke helt har tatt inn over seg. Rallyet vi har hatt i aksjemarkedet siden bunnen 23. mars kan vanskelig forstås annet enn at markedet venter at inntjeningen tar seg kraftig opp fremover, i hvert fall fra tredje kvartal og utover, sier Østnor.

FOR OPTIMISTISKE: Valutastrateg Magne Østnor i DNB mener markedene ikke har tatt inn over seg frykten for nye koronautbrudd. Så nå får kronen svi. Foto: Paul Weaver

Børsrallyet skyldes derfor ikke nåsituasjonen, men forventninger til hvor fort økonomien og inntjeningen normaliseres. Og disse forventningene har fått et skudd for baugen.

Det merkes også på oljeprisen, som har kommet ned fra nesten 42 dollar for ett fat nordsjøolje (Brent Spot) til drøyt 38 dollar. På det laveste mandag morgen var oljeprisen et stykke under 38 dollar fatet.

Sammenfall

- Oljeprisen og kronekursen har en sammenfallende bevegelse. Markedet ser at når veksten ikke blir den samme, blir heller ikke oljeetterspørselen den samme. Et sånt inntrykk bekreftes når oljeselskapet BP tar 17,5 milliarder dollar i avskrivninger og senker estimatene for oljeprisen, sier Østnor.

Og kraftige bevegelse fører gjerne til en rekyl. Kronesvekkelsen kommer etter en kraftig styrking, der vår hjemlige valuta fosset frem som den sterkeste i verden.

- Når det er store bevegelser ene veien, og så snur faktorene som drev kronen, skjer det ganske store utslag den andre veien. Deler av kronestyrkingen frem til begynnelsen av forrige uke, var spekulativt drevet. Snur stemningen, er det førstemann ut av døren, påpeker Østnor.

Bruker småvalutaene

- En ting er svekkelsen mot euro og dollar, men hva med utviklingen mot svenske og danske kroner?

- For spekulanter utgjør de store valutaene den største delen av porteføljen. Når de gjør noe med sammensetningen, påvirker det hele porteføljen. Men det viktigste er hva de har i de store valutaene.

- Og da bruker de valutaer som norske og svenske kroner og ikke euro eller dollar til å gjøre noe med posisjonene, sier Østnor. De seneste dagene har kronen svekket seg fra ca. 1,00 til 1,04 mot svenske kroner og fra 1,40 til 1,46 mot danske kroner.

Når regjeringen nå åpner opp for å la nordmenn reise til Danmark, må vi altså regne med litt dyrere ferieturer, regnet i ren valuta.

DNB tror likevel på en kronestyrking fremover. I en valutarapport fra forrige mandag spådde DNB Markets at kronen mot euro ville styrke seg til 10,20 om tre måneder og til 10 kroner om et halvt og ett år.

Mot dollar var prognosen en styrking fra 9,27 til 9 kroner om seks måneder, til nivå 8,93 tolv måneder frem i tid.

Trenden viktigst

- Siden rapporten kom ut forrige mandag, har nivåene flyttet seg mye fra der vi var i begynnelsen av forrige uke. Det er viktig å tenke på retning og den trenden vi ser for oss, og vi venter en gradvis kronestyrking fremover, sier Østnor.

Vi er inne i en korreksjon, og da klarer ikke kronen å hente inn igjen det den har svekket seg med den seneste uken.

- Utover høsten blir kronekjøpene fra Norges Bank en viktig faktor for å dra kronen, påpeker Østnor. Oljefondet skal selge verdipapirer for flere hundre milliarder kroner for å finansiere det store budsjettunderskuddet som følge av koronakrisen.

Da må Norges Bank selge valuta og kjøpe kroner, ettersom hele fondet er plassert i utlandet.

Kjedelig rentemøte

Spørsmålet er så om det er andre faktorer eller nøkkeltall som kan påvirke kronen på kort sikt. Norges Bank avholder torsdag et nytt rentemøte og kommer med full pengepolitisk rapport og nye prognoser.

Men det var veldig sterke signaler fra sentralbanken etter den historiske nullrenten i mai om at det skjer ingenting på rentesiden i lang tid fremover. Sentralbanksjef Øystein Olsen har i praksis utelukket negative renter, i likhet med kollegaene i flere land.

- Rentemøtet er ikke så viktig nå. Det er for tidlig for Norges Bank å gi noen nye signaler, de vil se an hvor dypt denne krisen blir, tror Østnor.

Bedre enn ventet

I april og mai var det flere indikasjoner på at alt var mørkere. Finansdepartementet la selv til grunn en nedstengning i tre måneder fremover. Men gjenåpningen av samfunnet og økonomien har gått raskere enn som så.

- Tallene de seneste ukene har vært overraskende gode, som boligprisene, detaljhandelsomsetningen. Når det gjelder nøkkeltallene, har alle glemt hvor dårlige de var i mars og april Men til tross for positive tegn, er det ingen tvil om vi er i en dyp krise, sier Østnor.