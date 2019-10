Cruisepassasjer utestengt på livstid etter livsfarlig selfie

En kvinne i badedrakt klatret over sperringene på dag to på cruise. Så ble hun kastet av på Jamaica og utestengt på livstid.

Har du noen gang tenkt at sperringene ødelegger for det ellers lekre selvportrettet du var i ferd med å ta på fjelltur, cruiseskip eller en annen naturattraksjon? Sannsynligvis. Har du trosset sperringene for å gjøre bildet enda bedre? Sannsynligvis ikke.

I forrige uke lot imidlertid én cruisepassasjer på cruiset Allure of the Seas seg ikke stoppe. Cruiseskipet var på vei fra Fort Lauderdale i Florida i USA til Haiti, og turen hadde ikke vart lengre enn to dager da kvinnen fant det for godt å klatre opp på rekkverket på balkongen.

Måtte av på Jamaica



Bildet av situasjonen, tatt av Peter Blosic og gjengitt i blant annet Orlando Sentinel, viser tydelig at en kvinne i blå badedrakt klatrer helt ytterst på rekkverket for å få knipset et bilde. Ifølge Royal Caribbean fikk hun også hjelp av en venn:

«Tidligere denne uken ble en gjest på Allure of the Seas observert mens hun på en hensynsløs og farlig måte poserte for et bilde mens hun stod på rekkverket til balkongen som hørte til rommet hennes ved hjelp av en kompanjong», skrev Royal Caribbean i en epost til Orlando Sentinel i forrige uke.

Rederiet skriver videre at sikkerhetspersonell på skipet ble varslet og at både kvinnen og hennes medhjelper ble kastet av i Falmouth på Jamaica. Hendelsen førte til at begge er utvist på livstid fra å seile med Royal Caribbean.

Over 7.000 kroner for utsikten

Det var passasjeren Peter Blosic som tok bildet og ga Royal Caribbean beskjed om opptrinnet.

- Mens jeg satt på balkongen, så jeg en kvinne klatre på rekkverket sitt. Det skjedde så fort. Uten å vite hva intensjonene hennes var, varslet jeg mannskapet. Dersom jeg ikke hadde sagt noe og hun hadde hoppet, hadde det vært forferdelig, sa Blosic til CNN.

Allure of the Seas, som for øvrig er bygget i Finland, var verdens største passasjerskip da det stod klart i 2009. I dag er søsterskipet Harmony of the Seas, som kom i aktivitet i 2015, det klart største. Allure of the Seas tar 6.296 passasjerer, har 2.384 ansatte og har blant annet en ishall og 25 restauranter om bord.

Det syv dager lange cruiset gjennom De karibiske øyer koster ifølge Sky rundt 800 dollar dersom kjøper et rom med balkong.

