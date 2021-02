Cutters risikerer å tape to millioner på regjeringens ordning: - Tragikomisk

Frisørkjeden Cutters reagerer på at grensen for statsstøtte er så absolutt, og ikke er tilpasset bedrifter i vekst.

- Det er ganske spinnvilt å tenke på at vi kan tjene så mye på å holde salongene stengt et par dager. Vi har også lekt med tanken om å tilby gratis klipp til kundene de siste timene av februar, sier Kristian Solheim, grunnlegger og daglig leder av Cutters.

Kompensasjonsordningen som skal hjelpe bedrifter rammet av koronapandemien er ikke god nok, mener han. Bedrifter med inntektsfall som er mindre enn 30 prosent, mister retten til statsstøtte.

I januar 2020 hadde Cutters inntekter på 41,7 millioner kroner. Det vil si at de maksimalt kan omsette for 29,2 millioner kroner i januar og februar for å få støtte. Nå ser det imidlertid ut til at de vil ende på 29,3 millioner kroner.

- Det ser ut til at vi akkurat kommer over grensen for å være kvalifisert til å få støtte, og vi havner i en litt rar situasjon. Vi taper to millioner kroner om vi har mindre enn 30 prosent omsetningsfall, sier han.

- Ikke naturlig å sammenligne

Solheim hadde aldri trodd at selskapet skulle komme i en posisjon der de vil tjene millioner på å stenge kundene ute fra salongene, og lønne de ansatte for ikke å være på jobb.

Selv om de har lekt med tanken om å holde stengt, har de ikke tenkt å gjøre det.

- Nei, vi kommer ikke til å holde stengt eller tilby gratis klipp. Vi vil ikke misbruke ordningen. Men det er en tragikomisk situasjon, sier han.

Han håper norsk næringsliv er inne i en periode som vi aldri kommer tilbake til.

- Når norske bedrifter opplever sånne insentiver som vi gjør nå, er spørsmålet hvor treffsikker ordningen er, sier han.

Solheim vet at mange har det verre enn dem, og han har også forståelse for at det er vanskelig å designe en støtteordning som treffer alle.

- Vi mener likevel at det burde være en ordning som også treffer bedrifter i vekst. Det er ikke naturlig å sammenligne omsetningen med året før, sier han.

Kundene forsvinner under lockdown

Hvordan tiden framover blir for frisørkjeden, er vanskelig å forutse.

- Det eneste vi kan, er å gjøre det vi kan for å drive butikk og sørge for at kundene får klippe seg og at ansatte får lønn. Det er mye som skjer utenfor vår makt, sier Solheim.

Smittevernrestriksjoner og ulike grader av lockdown påvirker helt klart kjeden og utviklingen av omsetningen.

- Omsetningen går opp og ned. Selv om vi i den siste perioden har kunnet holde åpent selv om kjøpesentre og butikker har vært stengt, forsvinner mange av kundene, sier han.

Solheim håper regjeringen vil ta innspill fra bedriftene som rammes av koronapandemien, og se på om det er mulig å finne en løsning som treffer bedre.

Ba regjeringen om vekstfaktorjustering

I fjor sendte Cutters og fire andre bedrifter innspill til regjeringen. Her viste de til at omsetningen deres ville økt med i snitt 45 prosent i 2020 dersom veksten fra januar og februar i fjor hadde fortsatt.

«Jo dårligere utviklingen bedriften hadde før krisen, desto mer støtte får den: Vekstselskapene straffes og de døende bedriftene premieres. Det burde være omvendt -eller i det minste likt», var noe av det de skrev i innspillet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Nettopp derfor oppfordret de regjeringen til å inkludere en vekstfaktorjustering i kompensasjonsordningen. Dette ville sikret flest mulig arbeidsplasser, og en verdiskaping i norsk næringsliv.

