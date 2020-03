Da Norge og verden omorganiserte oss over natten

Fredag 13. mars 2020 er dagen norske kunnskapsmedarbeidere ble heldigitale. Hva vi kan når vi må og vil. Vi klarte å omorganisere oss på rekordtid!

Over natten ble alle vi som ikke har en jobb hvor vi faktisk må være tilstede, digitale eremitter.

Alle som kan trekke seg tilbake til arbeidsliv i ensomhet hjemme gjør det. Vi tvinges alle til å gjennomføre alt digitalt, og er nødt til å endre gamle vaner og rutiner.

Og dette må jeg si at Norge gjør imponerende bra.

Plutselig gjennomfører vi alle slags møter, eksterne og interne, formelle som uformelle, i digital drakt, mens kaffemaskinen på kontoret støver ned.

Forstår alle at vi er midt i en historie? Oppi alt det kjipe vi alle opplever nå, gjør endringsvilligheten og evnen, meg faktisk skikkelig glad

Gjennomgripende nasjonale endringer

Nå har arbeidsplasser landet over gjennomført gjennomgripende endringer i arbeidsmetodikk, kultur, visjoner og arbeidsprosesser uten en strategi, uten planer, uten prosjektgrupper eller ekstra økonomiske bevilgninger med glans i på få dager. Imponerende!

For oss som driver med rekrutteringsprosesser fortsetter alt så og si som før, bare digitalt. Folk møter til og med opp på første arbeidsdag i ny jobb, digitalt! Og det fungerer! Selv har jeg i flere år jobbet med å fremme fremtidens arbeidsliv - nå er vi her. Men hva betyr det for oss?

Omorganiserer uten nytte?

Vil denne omstillingen fungere på sikt? Forstår alle at vi er midt i en historie? Oppi alt det kjipe vi alle opplever nå, gjør endringsvilligheten og evnen, meg faktisk skikkelig glad. Og faktisk litt overrasket.

For er det en ting vi har lært fra alle slags omorganiseringer, så er det at de sjelden lykkes. Normalt ville svære organisasjonsendringer av denne typen krevd store ressurser og masse tid, veldig mye tid.

Men jeg må innrømme at den omfattende permitteringen bedyrer meg. Jeg tror mange ser på de siste dagers permitteringsregler som en redningspakke - og det er vel kanskje?

Plutselig gjennomfører vi alle slags møter, eksterne og interne, formelle som uformelle, i digital drakt, mens kaffemaskinen på kontoret støver ned

Forestill deg bare det kaoset som oppstår på arbeidsplassen når du innfører en ny programvare. Eller de enorme ressursene som går med til å innføre aktivitetsbaserte kontorer. Eller på det glødende engasjementet som oppstår når kaffemaskinen kollapser og vi må bli enige om en ny maskin. Men nå klarer vi det, men hvorfor?

Digitaliseringen er med på å redde oss

Grunnen til at vi klarer dette er den teknologiske utviklingen vi har gjennomgått de seneste tiårene. Digitaliseringen har gitt oss nye og uvurderlige måter å samarbeide på, og nå har vi endelig muligheten til å ta i bruk disse mulighetene for fullt.

Plutselig er selv de mest analoge medarbeiderne fullverdige medlemmer på Teams. Vi tester og prøver oss frem, agilt, smidig. Vi har ikke tid til å finne ut alt på forhånd.

Derfor tester vi. Vi bare gjør det. Bygger opp motet, aksepterer at det blir litt klabb og babb, og kaster oss ut i det. Dugnadsånden får ekstra fart når vi skjønner at det ikke er så farlig om vi gjør noen små feil, og medarbeiderne gjør alt for å finne gode løsninger på utfordringene som oppstår når vi ikke lenger kan møtes fysisk.

Nye vaner for fremtidens arbeidsliv

Jeg er overbevist om at mange av disse digitale samarbeidsprosessene kommer til å sette seg i måten vi jobber på også etter krisen.

Nå skaper vi nye vaner for fremtidens arbeidsliv. Jeg kan ikke engang forestille meg hvordan dette ville sett ut for 20 år siden.

Så i tillegg til å takke alle dem som står på for å holde de kritiske samfunnsoppgavene i gang, og ofrer helsen for at konsekvensene av Covid-19 skal bli mildest mulig, sender jeg også noen tanker til alle dem som har vært med på å utvikle teknologien som gjør det mulig å fortsette det gode samarbeidet, på avstand.

Og ikke minst takker jeg alle som jobber i førstelinje - dere er helter!

Hilsen Trine