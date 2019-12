Da Norges rikeste kvinne sto midt i stormen, rammet en hittil ukjent personlig tragedie

I Nettavisen-podkasten Schendis åpner Norges rikeste kvinne Katharina Andresen (24) opp om personlig tragedie og stalkerdrama.

Katharina Andresen (24) er Norges rikeste kvinne, og datter av tobakksarvingen Johan H. Andresen.

Hun gir sjeldent større intervjuer, men har tirsdag stilt opp i Nettavisen-podkasten Schendis, hvor hun åpner opp om hittil ukjente sider av livet.

Lytt til hele podkasten her:

– Det var en fin jobb og et veldig bra selskap, men det ble jo litt ødelagt av mediene. Det var ikke morsomt, det som skjedde. Jeg tenkte mye på det, sa Andresen (24) til Nettavisen under mediestormen.

Nå åpner hun opp om en hittil ukjent personlig tragedie som rammet henne hardt - midt under mediestormen.

– For to år siden var det en person jeg alltid gikk til om det var tøft. Så døde han. Det var veldig, veldig kjipt. Han var en helt for meg. Det var frisøren fra Stockholm. Han var en veldig nær venn av mamma og pappa. Han døde av kreft. Han var alltid, alltid den jeg gikk og snakket med om jeg hadde en dårlig dag. Da løp jeg ned til frisørsalongen hans, gråt og snakket med han.

– Jeg er nok blitt mer innesluttet eller lukket nå de siste to årene siden jeg ikke har han. Det er noe jeg jobber med for å bli bedre med.

– Jeg fikk en meltdown

– Har det endret deg?

– Det skjedde under hele den Innovasjon Norge-saken. Så det var ikke det beste tidspunktet. Jeg fikk en liten meltdown, kan man si. Det var en skikkelig tung periode. Men Rune Albert, som han het, jeg har han alltid på sminkebordet mitt. Vi likte de samme tingene, klær, mote, hår og sminke. Hver gang jeg sitter og ordner meg, ser jeg på han, og det er skikkelig koselig, sier Andresen i podkasten.

– De månedene der, fra sommeren til ut november, gikk automatisk. Til slutt ble jeg bare sur hele tiden. Jeg var så sliten og lei meg. Jeg følte at jeg aldri kom meg ut av den tiden i livet. Det gikk bare på repeat med de samme greiene. Når det først skjer en mediegreie som var litt stor for meg, og ikke ha noen å snakke med, det gjorde det mye kjipere.

Stalkerdrama

Andresen-arvingen skal snart flytte til London for å studere, men har allerede tilbrakt store deler av livet utenlands. Hun har tidligere bodd i Amsterdam, hvor hun opplevde noe som var alt annet enn hyggelig: En stalker.

– Jeg hadde vært så deprimert i to-tre måneder.

– Hvorfor det?

– Det var det hele med den stalkingen. Jeg lå inne på rommet mitt i to uker, tre uker, helt mørkt. Ingen fikk komme inn. Han som fulgte etter meg hadde klart å pinpointe akkurat hvilken leilighet jeg bodde i, i et stort leilighetskompleks. Jeg ble veldig redd. Det var en kjip periode, forteller Andresen.

Bursdagen ble heller ikke noe særlig med hverken familie eller venner tilstede.

– Det var en veldig, veldig blå periode. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg: Nå skal jeg kose meg. Drikke meg full og ha det bra. Det hadde jeg en sommer, og det var veldig gøy - men jeg ble så sliten, sier hun med et sukk.

Du kan høre hele podkast-episoden med Katharina Andresen her.

