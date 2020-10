Dagbladet: Direktørene i Oslo-skolen har fått betydelig økt lønn

Flere utdanningsdirektører i Oslos utdanningsetat har millionlønn.

I prosent skal en direktør ha fått en lønnsøkning på 14,7 prosent, mens en annen gikk opp 12,5 prosent i lønn. Den høyeste lønnsøkningen i kroner er på 141.300 kroner, det skriver Dagbladet.

Avisen skriver at lærerne i Oslo-skolen er oppfordret til å vise moderasjon i lønnsoppgjøret på grunn av koronapandemien. De er tilbudt en lønnsøkning på 1,7 prosent.

Det er 26 direktører i Utdanningsetaten, og alle har mellom 1,1 og 1,2 millioner kroner i årslønn, noe som utgjør 28,6 millioner i året av budsjettene i Oslo-skolen.

Utdanningsdirektør og øverste leder i etaten, Marte Gerhardsen, er den som bestemmer lønna til direktørene.

- Vi har funnet det riktig og nødvendig å øke lønnen til et begrenset antall ledere, med bakgrunn i at de har fått et betydelig større ansvarsområde, har Vidar Lødrup, divisjonsdirektør i divisjon for organisasjonsutvikling og fellestjenester, tidligere uttalt til Dagbladet.

Det er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen (Sv) som har ansatt Gerhardsen. Hun har ikke villet kritisere Gerhardsen, men hele tiden gjentatt at det er Gerhardsen selv som styrer lønnsnivået i egen etat.

Hverken Torkildsen eller Gerhardsen har svart på Dagbladets henvendelser.