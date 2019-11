Dagbladet får ikke pressestøtte

Dagbladet har fått avslag fra Medietilsynet på søknaden om å få pressestøtte for den digitale abonnementstjenesten Dagbladet Pluss.

Det opplyser konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media, som eier Dagbladet, til Dagens Næringsliv. Tidligere på dagen erfarte Medier24 det samme.

– Vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre, skriver Sørsdahl i en epost til avisen.

Siden potten for pressestøtte fordeles på en rekke forskjellige aktører, ville en tildeling til Dagbladet Pluss ha betydd at det ble mindre igjen til de andre.

Blant dem som i dag mottar direkte pressestøtte, og sånn sett ville blitt påvirket av om Dagbladet Pluss kom inn under ordningen, er Klassekampen

– Vi har ment at det er gode grunner til ikke å gi til dem pressestøtte, men jeg må se på konkrete begrunnelser for vedtaket før jeg kan uttale meg. Dersom det stemmer så puster vi litt lettet ut, for det vi si at rammevilkårene for året vi går inn i blir mer forutsigbare, sier ansvarlig redaktør Mari Skurdal i Klassekampen til Medier24.

