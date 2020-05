Dagens Næringsliv-eier NHST med flere selskap i skatteparadis

Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) har selskap registrert i skatteparadiset Delaware.

Det melder Medier 24 tirsdag ettermiddag. Delaware er en delstat i USA, og er kjent for svært lave skatter og stor grad av hemmelighold.

NHST, eier av Dagens Næringsliv og Morgenbladet, har altså selskap i Delaware, noe Medier 24 skal ha fått opplyst fra delstatens selskapsdatabase. Gjennom det Delaware-registrerte selskapet NHST Holding USA eier de NHST Global USA, ifølge medienettstedet.

NHST sine globale publikasjoner, TradeWinds, Upstream og IntraFish, driver virksomhet i henholdsvis Texas, Washington og Connecticut.

- Vi er klar over at en slik organisering er bransjestandard i USA, men vi mener dette er veldig uheldig, sier Ingrid Hjertaker i Tax Justice Norway til Medier 24.

Hun forteller at Delaware har veldig liten grad av åpenhet og få krav til registrering i selskapsregisteret, og hun mener derfor NHST kunne valgt delstater med mer åpenhet rundt eierne.

Trond Sundnes, administrerende direktør for NHST Global Publications, sier til Medier 24 at de er registrert med filialer og betaler skatt i delstatene de har aktivitet.

- I tillegg er vi åpne om eierskap og at NHST Media Group eier 100 prosent av selskapet, seier Sundnes.

Han forteller også at de hadde en kompleks selskapsstruktur fram til 2016, og at de endret til dagens organisering etter råd fra konsulentselskapet Deloitte. De skal ha blitt anbefalt strukturen de har nå, med to selskap i Delaware.