Dagens Næringslivs pensjonsmidler plassert i Nicolai Tangens skatteparadis

Pensjonskassen til Norges Handels & Sjøfartstidende (NHST) har plassert mange millioner i Nicolai Tangens hedgefond AKO Capital.

Den påtroppende oljefondsjefen har fått kritikk fra flere hold for at hedgefondet hans AKO Capital har fond som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Kritikken er kommet fra ulikt politisk hold, men også mediene har hengt seg på kritikken.

Dagens Næringsliv-kommentator (DN) Eva Grinde er en av kritikerne og har skrevet en kommentar om Norges Banks holdning til skatteparadiser (bak betalingsmur). Nå er altså en del av Grindes pensjonsmidler plassert via det samme skatteparadiset.

I styret til pensjonskassen til NHST sitter blant annet utgavesjef Terje Erikstad i DN og DN-kommentator Anita Hoemsnes. Totalt har NHST-eide Dagens Næringsliv 99 aktive medlemmer i ordningen. DN har i lys av Nicolay Tangens ansettelse skrevet flere kritiske artikler om skatteparadisene, som Cayman Islands.

Over 17 millioner

Men årsberetningen til NHST Media Group Pensjonskasse viser at ved utgangen av 2019 var det plassert 17,65 millioner kroner i Tangen-fondet AKO Global L/S H2N. Kostpris for plasseringen er ført opp med 16,75 millioner kroner, altså det pensjonskassen har betalt for fondsandelene.

Styreleder i pensjonskassen er Baard Haugen, som til daglig er ansvarlig for økonomi og finans i NHST-konsernet. Han er ikke altfor talevillig om plasseringen i AKO Capital.

- Jeg har ingen av å interesse å begrunne enkeltinvesteringer. Vi bruker en forvalter, Gabler, og de gir oss anbefaling om vekting og risiko. Noen ganger følger vi rådene, andre ganger gjør vi det ikke.

- Helt generelt kan jeg si at det er styrets oppgave å sørge for mest mulig avkastning innenfor de risikorammene som er førende, sier Haugen.

Gabler er for øvrig den samme forvalteren som nå skal passe på Tangens plasseringer i AKO Capital for å sikre det Norges Bank mener er vanntette skott.

Ukjent

Nettavisen har også konfrontert Eva Grinde med plasseringen i AKO Capital og om det svekker integriteten ved kommentarene. Men Grinde er ukjent med Nettavisens opplysninger.

- Det visste jeg ikke, så det har jeg ingen kommentarer til er alt en ordknapp Grinde vil si.

Etiske forhold

I retningslinjene til pensjonskassen til NHST Media Group står det blant annet at ved investeringer i fond skal det tas hensyn til etiske, juridiske, sosiale og miljømessige forhold.

Pensjonskassen skal så langt det er mulig unngå investeringer som innebærer en risiko for medvirkning til uetiske handlinger.

NHSTs pensjonskasse hadde ved utgangen av fjoråret også plassert 37,4 millioner i hedgefondet Egerton Equity Fund.

Dette er det samme fondet som Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i 2017 fikk kritikk for å ha plassert pengene i. Fondet er registrert i Irland og har hatt aksjer Safran, et selskap som produserer komponenter til atomvåpen.

USA-paradis

Medier 24 avslørte nylig at NHST har registrert flere selskaper i skatteparadiset Delaware, en amerikansk delstat. De globale publikasjonene TradeWinds, Upstream og IntraFish driver virksomhet i henholdsvis Texas, Washington og Connecticut.

Adm. direktør Trond Sundnes i NHST Global Publications sier til Medier 24 at de er registrert med filialer og betaler skatt i delstatene de har aktivitet.

- I tillegg er vi åpne om eierskap og at NHST Media Group eier 100 prosent av selskapet, seier Sundnes.

Ifølge Sundnes hadde de en kompleks selskapsstruktur fram til 2016, og at de endret til dagens organisering etter råd fra konsulentselskapet Deloitte. De skal ha blitt anbefalt strukturen de har nå, med to selskap i Delaware.